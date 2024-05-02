Путин и Пашинян обсуждают безопасность и региональные вопросы в Кремле

В Кремле прошла встреча президента России и премьера Армении. Стороны обсудили двусторонние отношения, включая товарооборот.

В Кремле состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и армянским премьером Николом Пашиняном.

Встреча проходит после юбилейного саммита ЕАЭС. В Андреевский зал главы двух государств вошли вместе и пожали руки.

В ходе переговоров Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Арменией достиг свыше $7 млрд, что является рекордом в торгово-экономических связях.

Президент также отметил, что российско-армянские двусторонние отношения развиваются очень успешно. Он добавил, что для Москвы и Еревана позитивный характер имеет сотрудничество в рамках ЕАЭС.

"Исполнилось десятилетие ЕАЭС. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации"

- Владимир Путин

По словам российского лидера, товарооборот Армении со странами объединения с 2015 года увеличился в 14 раз.

Путин также заявил, что планируется обсудить весь комплекс двусторонних отношений, добавив, что будут рассмотрены вопросы, которые касаются безопасности в регионе.

"В открытом режиме говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить о всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности"

- Владимир Путин

Никол Пашинян в свою очередь напомнил, что последний раз встречался с Путиным в декабре 2023 года. Он выразил благодарность президенту РФ за организацию саммита и заявил, что рад видеть российского лидера.

Премьер Армении отметил, что накопились вопросы, которые необходимо обсудить. Он выразил уверенность в том, что в ходе переговоров будут подняты важные вопросы, связанные с двусторонними отношениями, и региональные вопросы.