Когда откроется аэропорт Элиста?

Аэропорт Элисты откроют после длительного перерыва в конце мая – именно тогда состоится первый рейс, сообщает Росавиация. Он будет совершен в Москву, выполнит полет лайнер Red Wings.

Первый после закрытия в 2022 году полет скоро будет совершен в аэропорту столицы Калмыкии Элисты, говорится в сообщении Росавиации.

Связанные с запуском авиасообщения вопросы обсудили глава ведомства Дмитрий Ядров, руководитель региона Бату Хасиков и гендиректор Red Wings Евгений Солодилин.

Как уточнили в Росавиации, первый рейс пройдет 28 мая.

"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings"

– авиаведомство

Глава Росавиации уточнил, что аэропорт Элисты стал первой воздушной гаванью которая вернулась к работе после временного закрытия – это произошло 3 мая.

Кроме того, Бату Хасиков заверил, что власти Калмыкии будут работать над расширением географии полетов.

Отметим, ранее поднималась идея восстановить работу аэропорта Краснодара, но пока он все еще закрыт.