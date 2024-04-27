В Ессентуках почувствовали подземные толчки

На Ставрополье произошло землетрясение, его зафиксировали в Ессентуках. Магнитуда толчков составила 3,4, их очаг располагался на глубине 5 км.
Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил о землетрясении в городе магнитудой 3,4. По его словам, подземные толчки ощутили жители города.
Он отметил, что землетрясение потрясло курорт в 03:49 мск. Крутников добавил, что очаг подземных толчков располагался на глубине 5 км.
Градоначальник также подчеркнул, что разрушений зданий и сооружений нет. Он заключил, что все службы Ессентуков действуют в штатном режиме.