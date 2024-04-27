Вестник Кавказа

В Ессентуках почувствовали подземные толчки

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье произошло землетрясение, его зафиксировали в Ессентуках. Магнитуда толчков составила 3,4, их очаг располагался на глубине 5 км.

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил о землетрясении в городе магнитудой 3,4. По его словам, подземные толчки ощутили жители города.

Он отметил, что землетрясение потрясло курорт в 03:49 мск. Крутников добавил, что очаг подземных толчков располагался на глубине 5 км.

Градоначальник также подчеркнул, что разрушений зданий и сооружений нет. Он заключил, что все службы Ессентуков действуют в штатном режиме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1745 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье оптимизировали люминесцентную керамику

На Ставрополье оптимизировали люминесцентную керамику

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»

Трем хакерам вынесли приговоры на Ставрополье

Трем хакерам вынесли приговоры на Ставрополье

Многодетные семьи смогут льготно начать бизнес на Ставрополье

Многодетные семьи смогут льготно начать бизнес на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы