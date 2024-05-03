Авиаперевозки в Азербайджан увеличились

С начала года в Азербайджан перевезли более 926 тыс пассажиров – на 40,7% больше, чем в 2023 году. Лидером является Россия – 263,5 тыс пассажиров.

За первые 4 месяца текущего года в Азербайджан через авиаперевозки прибыло свыше 626 тыс пассажиров, пишет Госагентство по туризму страны.

В ведомстве заявили, что данный показатель превышает прошлогодний на 40,7%. Лидером является Россия, из которой в Азербайджан прибыло 263,5 тыс человек (+37,6%).

Отмечается, что в Азербайджан из России в апреле прилетело 71,8 тыс пассажиров, что на 38,7% больше прошлогодних показателей. Всего в Азербайджан в апреле перевезено более 258 тыс человек.