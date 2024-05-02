Вестник Кавказа

Четверо детей пострадали в автоаварии в Ингушетии

Четверо детей пострадали в автоаварии в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла в Ингушетии, столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших оказались дети. Всех раненых доставили в больницу.

Автоавария произошла на трассе Назрань – Али-Юрт в Ингушетии, среди пострадавших оказались дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сигнал о ДТП поступил в 18:35. Авария произошла с участием автомобилей "Лада Гранта" и Лада Приора". В результате пострадали семь человек, четверо из которых – дети.

Отмечается, что всех раненых доставили в клиническую больницу в Назрани. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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