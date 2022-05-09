Вестник Кавказа

На ВДНХ расскажут о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом

На ВДНХ расскажут о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
9 мая 2024 года в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом в 1941-1945 годах.

С полудня в павильоне начнутся бесплатные экскурсии по фотовыставке: "Роль Азербайджанской ССР в победе над фашизмом", где гости узнают о выходцах из Азербайджана, приблизивших День победы своим ежедневным трудом и подвигами, услышат истории из жизни выдающихся врачей, композиторов, писателей, легендарных разведчиков и известных военачальников.

В течении дня в центральном зале павильона гостям ВДНХ будут показаны современные, а также советские документальные и художественные фильмы о подвигах героев войны. Ниже представляем расписание экскурсий и киносеансов:

14:00 и 17:00 - Экскурсия о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом 1941-1945. Для регистрации на экскурсию, отправьте свое имя и желаемое время на электронную почту: azintellect@inbox.ru

Расписание фильмов и роликов

  • 12:00 – "Сцены жизни. Легендарный хирург, академик Мустафа Топчибашев"
  • 12:30 – "Советский солдат Ахмедия Джабраилов". Документальный фильм и ролик о славном пути Кавалера Ордена Почетного Легиона Франции, видного участника французского Сопротивления
  • 13:20 – "Легенда Армии. Ази Асланов". Документальный ролик о жизненном и боевом пути дважды Героя Советского Союза, легендарного военачальника Ази Асланова
  • 14:00 – 15:00 Перерыв
  • 15:00 – "Академик Юсиф Маммедалиев" - документальный ролик об открытиях выдающегося ученого в области нефтехимии
  • 15:10 – "По прозвищу Михайло. Мехди Гусейнзаде" - документальный ролик о легендарном разведчике, лидере партизанского движения Югославии, Герое Советского Союза Мехди Гусейнзаде
  • 15:30 – "Дочь неба. Зулейха Сейдмамедова" - документальный ролик о боевом пути первой военной летчицы Азербайджана и мусульманского Востока
  • 15:40 – "На крыльях мужества. Адиль Кулиев" - документальный репортаж о судьбе Героя Советского Союза, летчика Адиля Кулиева
  • 16:10 – "Легенда флота. Джалил Джавадов" - документальный репортаж о жизни первого Контрадмирала Азербайджана и тюрко-мусульманских народов
  • 17:00 – Перерыв.
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