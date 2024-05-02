В Самарканд на выходные - запущен новый рейс из Центральной России

Прямой рейс с 9 мая связал Самарканд и Нижний Новгород. Число авиарейсов между Россией и Узбекистаном регулярно растет.

Компания Uzbekistan Airways приступила к выполнению рейсов по маршруту Самарканд-Нижний Новгород.

Первый рейс состоялся 9 мая. Согласно расписанию, полеты будут осуществляться каждый четверг. Ранее на данном направлении не было ни одного перевозчика.

Вылет из Нижнего Новгорода в 12.30, прибытие в Самарканд в 18.00, время в пути - 3 часа 30 минут. Рейс из Самарканда утренний, время в пути составляет 3 часа 50 минут. Билеты в продаже, билет в Самарканд можно приобрести за 6,3 тыс рублей.

Отметим, что самолеты Uzbekistan Airways также летают из Нижнего Новгорода в Ташкент.