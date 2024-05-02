Концерт в честь Дня Победы отгремел в Махачкале

В центре Махачкалы прошел концерт в честь Дня Победы. В нем участвовали вокальные и хореографические ансамбли, а также местные артисты.

На центральной площади Махачкалы состоялся концерт "Мы за Победу!" в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами выступили Союз музыкантов Дагестана при поддержке Минкульта РД, Дома народного творчества и городской мэрии.

С приветственным словом обратился глава Союза музыкантов республики Хан Баширов, который поздравил всех с праздником и пожелал здоровья и мирного неба над головой.

Мероприятие открыл народный артист Дагестана Мухсин Камалов, а также детский хор Детской филармонии. На концерте также выступили вокальные и хореографические ансамбли со всей республики.

Посмотреть на концерт пришли жители Махачкалы, кадеты, а также иностранные студенты.