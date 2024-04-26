Вестник Кавказа

"Динамо" победило "Химки" и вернулось на первую строчку в ФНЛ

“Динамо“ Махачкала - “Химки“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Химки“
Динамовцы забили победный мяч в самой концовке встречи. Благодаря этой победе махачкалинская команда вернула себе лидерство в чемпионате. "Химки" располагаются на втором месте.

В Каспийске только что завершилась встреча 24-го тура первенства Первой лиги по футболу между махачкалинским "Динамо" и подмосковными "Химками". Встреча двух лидеров чемпионата закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Гол на 79-й минуте забил полузащитник Ражаб Магомедов.

Турнирная таблица

Победа над подмосковной командой позволила "Динамо" опередить своего соперника и подняться на первую строчку в первенстве Первой лиги. На данный момент у махачкалинцев 58 очков. "Химки" с 57 очками располагаются на второй строчке. В топ-5 также входят "Акрон" (53 очка), "Родина" (49) и "Арсенал" Тула (48).

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