Путин завершил переговоры с Пашиняном и начал встречу с Мирзиеевым

Переговоры лидеров России и Армении завершились в Кремле. После беседы с Николом Пашиняном Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана.

Встреча президента РФ и премьер-министра РА окончилась. Владимир Путин и Никол Пашинян беседовали чуть больше часа.

Сразу после переговоров с армянским лидером глава российского государства отправился на переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Заявлений по итогам встречи с Пашиняном не последовало.

Отметим, что чуть ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ призвал не преувеличивать сложность разговора, который будет проходить между Путиным и Пашиняном. Дмитрий Песков назвал естественным наличие проблем в отношениях между странами, которые связаны настолько тесно, как Россия с Арменией.