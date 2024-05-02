Вестник Кавказа

Путин завершил переговоры с Пашиняном и начал встречу с Мирзиеевым

Путин завершил переговоры с Пашиняном и начал встречу с Мирзиеевым
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Переговоры лидеров России и Армении завершились в Кремле. После беседы с Николом Пашиняном Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана.

Встреча президента РФ и премьер-министра РА окончилась. Владимир Путин и Никол Пашинян беседовали чуть больше часа.

Сразу после переговоров с армянским лидером глава российского государства отправился на переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Заявлений по итогам встречи с Пашиняном не последовало.

Отметим, что чуть ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ призвал не преувеличивать сложность разговора, который будет проходить между Путиным и Пашиняном. Дмитрий Песков назвал естественным наличие проблем в отношениях между странами, которые связаны настолько тесно, как Россия с Арменией.

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