Вестник Кавказа

На Ставрополье оптимизировали люминесцентную керамику

На Ставрополье оптимизировали люминесцентную керамику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ученые СКФУ создали технологию, которая позволяет повысить мощность прожекторов и сверхъярких источников света.

Научные сотрудники Ставрополья представили новый метод получения люминесцентной керамики, который может стать настоящим прорывом в сфере материаловедения.

«С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов»

– руководитель проекта, заведующий лабораторией, доцент СКФУ Виталий Тарала.

Отмечается, что новый способ выработки люминесцентной керамики уже получил патент. В настоящее время разрабатываются преобразователи из керамики, которые будут использоваться в сверхъярких светодиодах.

Прожекторы такого типа найдут применение при создании локомотивов, самолетов, а также садов. Настолько мощные прожекторы также будут использоваться в горнодобывающей промышленности.

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