Архыз обзаведется аэропортом по концессии с "Аэропортами регионов"

К 2028 году в Карачаево-Черкесии может открыться первый аэропорт. Его построят возле курорта Архыз по концессии с "Аэропортами регионов".

В Карачаево-Черкесии вскоре начнут возводить первый в регионе аэропорт. Он будет строиться в рамках концессионного соглашения с частным холдингом "Аэропорты регионов", об этом рассказал глава департамента развития инфраструктуры министерства транспорта России Сергей Дунаев.

Привлечение инвесторов к строительству и модернизации российских аэропортов стало темой обсуждения на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве накануне.

"Есть сейчас два проекта, которые идут одни из самых первых как концессионные соглашения, оба - "Аэропортов регионов". Это Омск и Архыз. И они в достаточно большой уже готовности и степени реализации"

– Дунаев

На данный момент остается нерешенным вопрос о финансировании инфраструктуры для организации воздушного движения в авиагавани в КЧР, поделилась заместитель главы Росавиации Наталья Андрианова.

"В настоящее время в рамках проекта строительства аэропорта Архыз планируем запросить средства федерального бюджета на строительство инфраструктуры единой системы организации воздушного движения"

– Андрианова

Аэропорт в Архызе

Первая в Карачаево-Черкесии воздушная гавань появится неподалеку от популярного курорта Архыз в станице Зеленчукская. Запустить аэропорт планируют в 2028 году, по другим данным - к 2030 году. Его пропускная способность составит до 2 млн пассажиров в год. Открытие авиагавани позволит нарастить турпоток в республику и поспособствует развитию экономики.

Карачаево-Черкесия - единственный регион на Северном Кавказе, в котором отсутствует аэропорт.