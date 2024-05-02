Вестник Кавказа

"Бессмертный полк" прошел по Еревану

"Бессмертный полк" прошел по Еревану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Армении в честь Дня Победы состоялось шествие "Бессмертного полка". Участие в акции приняли около тысячи человек, в том числе российский посол Сергей Копыркин.

"Бессмертный полк" в столице Армении собрал сегодня около тысячи участников.

Акция, посвященная 79-й годовщине Победы, стартовала от церкви Святого Креста, шествие прошло к Вечному огню у мемориального комплекса "Мать Армения" в Парке Победы в Ереване. На мероприятии была развернута 100-метровая Георгиевская лента.

В традиционном праздничном марше принял участие посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. Также он присутствовал на поминальном молебне, который провели в храме перед началом акции.

Организатором мероприятия выступила историко-культурная общественная структура "Бессмертный полк за рубежом".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1705 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобусы Астрахани в канун праздника украсили портреты ветеранов

Автобусы Астрахани в канун праздника украсили портреты ветеранов

Россияне турецкой Аланьи прошли шествием &quot;Бессмертного полка&quot;

Россияне турецкой Аланьи прошли шествием "Бессмертного полка"

«Бессмертный полк» организуют в школах Краснодара

«Бессмертный полк» организуют в школах Краснодара

По городам Турции прошел &quot;Бессмертный полк&quot;

По городам Турции прошел "Бессмертный полк"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы