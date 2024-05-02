"Бессмертный полк" прошел по Еревану

Сегодня в Армении в честь Дня Победы состоялось шествие "Бессмертного полка". Участие в акции приняли около тысячи человек, в том числе российский посол Сергей Копыркин.

"Бессмертный полк" в столице Армении собрал сегодня около тысячи участников.

Акция, посвященная 79-й годовщине Победы, стартовала от церкви Святого Креста, шествие прошло к Вечному огню у мемориального комплекса "Мать Армения" в Парке Победы в Ереване. На мероприятии была развернута 100-метровая Георгиевская лента.

В традиционном праздничном марше принял участие посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. Также он присутствовал на поминальном молебне, который провели в храме перед началом акции.

Организатором мероприятия выступила историко-культурная общественная структура "Бессмертный полк за рубежом".