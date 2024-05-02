По Нетании прошел «Бессмертный полк»

В израильской Нетании состоялась акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. Ее участниками стали сотни местных жителей.

Несколько сотен израильтян провели в Нетании акцию «Бессмертный полк», приуроченную ко Дню победы. Эта инициатива призвана сохранить и передать память о подвиге солдат, погибших во время Второй мировой войны.

«Мы провели "Бессмертный полк" утром сегодня в городе Хайфа, после чего мы приехали в Нетанию для того, чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка" в Нетании. Самый главный праздник для нас - это День Победы»

– координатор «Бессмертного полка»в хайфском районе Гульнара Якубова.

Что такое «Бессмертный полк»?

«Бессмертный полк» - это акция, в рамках которой участники несут портреты своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Цель акции - помнить и передавать историю о подвиге поколения, которое отстояло свою страну от фашизма. Участие в акции стало для многих символом уважения и памяти.

Участие жителей Нетании

В Нетании, как и во многих других городах мира, жители вышли на улицы, несущие портреты своих близких, участвовавших в войне. Сотни человек присоединились к шествию "Бессмертного полка", чтобы вместе отдать дань уважения павшим героям и сохранить их память в сердцах будущих поколений.