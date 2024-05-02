Галант: ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС и «Хезболлу»

Власти Израиля заявили о том, что армия страны сможет обеспечить безопасность граждан и ликвидировать внешние опасности такие как ХАМАС и «Хезболла». По словам премьера страны, победа будет завоевана даже в том случае, если Израиль останется без внешней поддержки.

Глава Минобороны еврейского государства выразил уверенность в том, что силы Армии обороны Израиля обеспечат безопасность страны.

«Мы достигнем наших целей, мы поразим ХАМАС. Мы поразим «Хезболлу», и мы достигнем безопасности»

– Йоав Галант

Кроме того, была выражена уверенность, что военная операция в Газе достигнет целей всеми доступными средствами.

В свою очередь главы правительства страны неоднократно подчеркивал, что Израиль будет добиваться победы над врагами, даже оставшись без союзников.