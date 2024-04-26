Пожилые туристы из России пропали в горах Киргизии

Спасатели Киргизии разыскивают троих россиян, которые отправились в поход по горам и исчезли, не добравшись до конечной точки. ЧП случилось в Чуйской области.

Российских туристов ищут в горах Киргизии, детали ЧП сообщает МЧС Киргизии.

По данным ведомства, три гражданина РФ вышли в поход еще 30 апреля. Они стартовали из ущелья Иссык-Ата. Прибыть туристы должны были к Теплым Ключам в Аламединском ущелье, расположенном в Чуйской области.

"До конечной точки маршрута они не добрались. Связи с ними нет",

– МЧС

Идет поисковая операция.

В ведомстве уточнили возраст пропавших россиян. Одному из них 58 лет, двое другие – 62-летние.