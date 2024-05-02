Деревообрабатывающий цех пылал в Апшеронске

Крупный пожар произошел вечером в Апшеронске. Пламя охватило тысячу квадратных метров. Фото и видео с места возгорания распространило МЧС Краснодарского края.
Цех по обработке дерева загорелся накануне вечером в Апшеронске, сообщает МЧС Кубани.
Сигнал о возгорании был получен в 19.26 мск. На место событий направились подразделения МЧС. Оказалось, что горит деревообрабатывающий цех.
За полтора часа, к 19.26, пожар удалось локализовать. В общей сложности с ним боролись 46 пожарных. В 22.50 стало известно, что специалисты потушили открытое горение.
В результате никто не пострадал.