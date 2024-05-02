Вестник Кавказа

Деревообрабатывающий цех пылал в Апшеронске

Деревообрабатывающий цех пылал в Апшеронске
© Фото: МЧС Краснодарского края
Крупный пожар произошел вечером в Апшеронске. Пламя охватило тысячу квадратных метров. Фото и видео с места возгорания распространило МЧС Краснодарского края.

Цех по обработке дерева загорелся накануне вечером в Апшеронске, сообщает МЧС Кубани.

Сигнал о возгорании был получен в 19.26 мск. На место событий направились подразделения МЧС. Оказалось, что горит деревообрабатывающий цех.

За полтора часа, к 19.26, пожар удалось локализовать. В общей сложности с ним боролись 46 пожарных. В 22.50 стало известно, что специалисты потушили открытое горение.

В результате никто не пострадал.

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