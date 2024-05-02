Азербайджан отмечает День Победы

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили сегодня память погибших в годы Второй мировой войны. Они возложили цветы к могиле дважды героя Ази Асланова. Ветераны к празднику получили материальную помощь и поздравления.

Сегодня отмечается 79-я годовщина со дня Победы над фашизмом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших за Победу в годы Второй мировой войны.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили 9 мая могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, они возложили цветы к памятнику, а также почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На фронт в годы войны ушло 600 тыс азербайджанцев, из них более половины погибли. Азербайджанские дивизии прошли от Кавказа до Берлина.

Перед праздником ветераны, вдовы, работники тыла в Азербайджане получили материальную помощь.

Первая леди, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в соцсети поздравление в связи с праздником 9 Мая.

«Поздравляю всех наших ветеранов с 79-й годовщиной Победы над фашизмом! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нашей Родине – мира и спокойствия!»

– Мехрибан Алиева