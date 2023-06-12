Трем хакерам вынесли приговоры на Ставрополье

Суд определился с приговорами для трех жителей Ставропольского края, которые похищали деньги, воруя логины и пароли от различных сервисов. Разоблачили злоумышленников сотрудники ФСБ.

Суд выбрал наказания для трех преступников, которые присваивали деньги пользователей интернета, воруя данные для доступа к различным сервисам. Сообщение о завершении судебного процесса распространило краевое управление ФСБ.

Уголовное дело расследовалось по статье о создании и применении вредоносных программ. Подсудимые задействовали специальные вредоносные программы, чтобы, нарушая закон, узнавать логины и пароли граждан. Таким образом они получали доступ к электронной почте, а также кошелькам криптовалюты и другим ресурсам.

Получив эти сведения, киберпреступники забирали себе деньги жертв.

Дело слушалось в Грачевском районном суде. Хакеры были признаны виновными. Им вынесены приговоры – от года до 1,5 лет лишения свободы условно.