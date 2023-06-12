Хакеры попытались запугать Кубань по радио

Опубликовано: 18:58, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани сегодня произошла хакерская радиоатака: злоумышленники, проникнув в эфир ряда радиостанций края, транслировали ложные заявления об угрозах населению. Атака была быстро прекращена благодаря отключению станций от эфира. Сейчас радиовещание в крае постепенно возобновляется.

Как сообщили сегодня в Оперативном штабе Краснодарского края, днем кубанские радиостанции атаковали хакеры – они проникли в эфир и распространили нацеленные на создание паники заявления.

Уточняется, что хакеры ударили по радиослушателям в Анапе, Ейске и Туапсе, а также в трех районах края – Гулькевичском, Кущевском и Новопокровском.

Хакеры не смогли оставаться в эфире долго – радиовещание на станциях было быстро прекращено. Сейчас специалисты работают над возобновлением работы радиостанций.

Оперативный штаб Краснодарского края не опубликовал примеры хакерской информационной атаки, но пояснил, что злоумышленники пытались напугать население. В ведомстве напомнили, что сообщать о потенциальных угрозах гражданам могут только официальные власти.