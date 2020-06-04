Карантин ужесточается на выходные в ряде городов Азербайджана

В связи с ростом случаев заражения COVID-19 с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в обращении к гражданам.

По его словам, соответствующее решение принято Оперативным штабом при Кабинете министров.

"Соблюдение требований, указанных в решении, носит обязательный характер. При росте случаев инфицирования в других городах режим карантина будет ужесточен и там", - предупредил премьер.

Выполнение решения будет контролировать МВД.

"В завершение хочу еще раз отметить, что цель всех принятых мер заключается в защите здоровья и жизни граждан", - подчеркнул Али Асадов.

Жители указанных городов и Абшеронского района в выходные смогут выходить из дома или покидать место пребывания только в двух случаях: при непосредственной опасности для жизни и здоровья либо в связи с похоронами близких родственников. Чтобы уйти из дома, надо будет позвонить по номеру 102.