В Великобритании тестируют ибупрофен для лечения осложнений COVID-19

Ученые в Великобритании изучают возможность использования ибупрофена для лечения осложнений, вызванных COVID-19, передает CNN.

В рамках исследования команда специалистов из Королевского колледжа Лондона, лондонской исследовательской больницы и фармацевтической организации SEEK Group проверит, сможет ли ибупрофен помочь при остром респираторном дистресс-синдроме - одном из осложнений тяжелой формы заболевания коронавирусом нового типа.

Во время тестирования половина пациентов получит ибупрофен в качестве дополнения к обычному лечению. Отмечается, что в исследовании будут использоваться не обычные таблетки ибупрофена, а специальная лекарственная формула.

Исследователи надеются, что лекарство, обладающее противовоспалительным и болеутоляющим эффектами, может помочь в лечении проблем дыхательной системы, указано в заявлении Королевского колледжа Лондона. Команда ученых также надеется, что подобное лечение поможет пациентам с COVID-19 избежать потребности в ИВЛ.