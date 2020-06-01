Граница России частично открылась для Беларуси

В распоряжение, согласно которому с 18 марта в Россию не могли въезжать иностранные граждане и лица без гражданства, внесены поправки.

Теперь въезд в Россию разрешен для граждане Беларуси, которые работают в компаниях, "принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом", пишет ТАСС.

Также пересекать границу могут жители Байконура и участники космических программ при наличии необходимых документов.