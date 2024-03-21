Туроператоры из Беларуси штурмуют Эльбрус

Туроператоры из Беларуси отправились в тур по Северному Кавказу. Позади Кавминводы – впереди Эльбрус, Владикавказ, Дербент и Грозный.

Ознакомительный тур для представителей туристической индустрии из Республики Беларусь стартовал на Северном Кавказе. Туроператоры уже побывали в Кавминводах и готовятся отправиться на Эльбрус, одну из самых высоких гор России и Европы.

«Встретились с нашими коллегами на Кавказских Минеральных Водах: посмотрели самые интересные объекты и обменялись опытом в развитии санаторно-курортного отдыха. Дальше по плану – легендарный курорт „Эльбрус“. Гости высоко отметили развитость туристической инфраструктуры Кавминвод, сервис гостиниц и санаториев. Самые тёплые слова – в адрес жителей Северного Кавказа и их гостеприимства»

– «Кавказ.РФ».

Путь в Кавминводы: знакомство с Курортным Комплексом

Первая остановка ознакомительного тура – Кавминводы, известные своими минеральными источниками, курортными комплексами и уникальной природой. Туристические агенты смогли на собственном опыте оценить широкий спектр медицинских, спортивных и развлекательных услуг, доступных здесь круглый год.

Путешествие туроператоров на Эльбрус

Следующий этап путешествия – восхождение на Эльбрус, символ Кавказа и одна из самых популярных горных вершин в мире. Туристические операторы смогут увидеть не только великолепные виды на окружающие горы и долины, но и оценить инфраструктуру для туристов, предоставляемую на склонах горы.

«Также представители туристических компаний из Белоруссии в рамках тура посетят курортную зону Кавминвод, цитадель Нарын-Кала в Дербенте, курорт «Эльбрус», горный приют Leaprus, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, Владикавказ, Грозный. Кроме того, иностранные гости проведут встречи с местными коллегами-туроператорами»

– «Кавказ.РФ».

Перспективы для туристической отрасли России и Беларуси

Ознакомительный тур открывает новые горизонты сотрудничества между туристическими компаниями Беларуси и регионами Северного Кавказа. Встречи с местными предпринимателями, знакомство с туристической инфраструктурой и природными богатствами региона позволят развивать туризм и создавать уникальные путешествия для посетителей.