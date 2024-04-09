Где отдохнуть на майские праздники 2024 без загранпаспорта и визы?

Отдых на майские праздники в 2024 году россиянам можно провести за границей, даже если нет загранпаспорта и визы. Въехать в некоторые страны можно и по внутреннему российскому паспорту. В их числе и морские направления, например, Абхазия.

Майские праздники приближаются, и если очень хочется отдохнуть за границей, но нет времени делать визу и получать загранпаспорт, то вполне можно обойтись и без них. АТОР собрала информацию о 6 самых популярных туристических направлениях, куда можно поехать из России без визы и загранпаспорта.

Почти все эти страны, кроме Киргизии, граничат с РФ.

Провести время на море можно в Абхазии (Черное море) и Казахстане (Каспий). Более того, в Абхазии в качестве основной валюты используется российский рубль.

Любителям гор, кроме той же Абхазии, стоит задуматься об Армении и Южной Осетии. Важно помнить, что в Армению по внутреннему паспорту можно попасть только через международные аэропорты в Ереване и Гюмри.

Еще один интересный вариант для отдыха – Беларусь.