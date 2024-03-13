В Абхазию на майские: республика стала самым популярным направлением у россиян

Российские туристы массово бронируют туристические путевки в Абхазию на майские праздники. Это направление стало один из самых востребованных у путешественников из России.

Курорты Абхазии ждут на майские праздники значительное увеличение числа туристов из России. По данным Российского союза туристической индустрии по сравнению с предыдущим годом в республику приедут гораздо больше российских путешественников.

Коммерческий представитель Абхазии Олег Барциц сообщил, что чаще всего путешественники бронируют отели в Гагре.

"По данным Минтуризма республики, туры в Абхазию покупают очень активно, и бронировать в этом году начали раньше. В основном востребованы курорты Гагры, Пицунда и сухумские отели. По майским праздникам итоги подведут позже, зато уже есть прогноз в целом на летний сезон - прирост к прошлому году может составить 10-12%"

- Олег Барциц

Также значительный рост спроса на отели в Абхазии отмечают туристические компании.

По их данным чаще всего путешественники выбирают отели в сегменте "все включено". Чтобы сэкономить, туристы бронировали заранее номера и планировали отпуск на майские праздники.

Предполагается, что к началу лета все номера на июнь будут разобраны.