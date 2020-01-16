Армянское общество все еще ждет улучшения качества жизни

В конце прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян "взорвал" предпраздничные дни заявлением с парламентской трибуны: "В 2019 году ВВП на душу населения Армении впервые превзошел показатели соседней Грузии, а в 2020 году по данному показателю республика опередит Азербайджан. За последние 20 лет Армения по данному показателю всегда была последней, в следующем году мы станем первыми".

В соседних странах еще не успели переварить услышанное, а уже в начале 2020 года Пашинян опять обратился к этой теме и уточнил, что в своем предыдущем заявлении допустил неточность: "Выяснилось, что по итогам 2019 года мы обогнали и Грузию, и Азербайджан, став лидирующей страной на Южном Кавказе". Заявление подкреплялось цифрами: доля ВВП на душу населения в Армении составила 4760 долларов, в Азербайджане – 4720 долларов, в Грузии – 4630 долларов. Разница, как видим, несущественна и свидетельствует, скорее, о примерно одинаковом положении в трех республиках со своими плюсами-минусами, чем о реальном превосходстве одной над другими… А вскоре последовало еще одно уточнение Пашиняна: "Азербайджан обойти все-таки не удалось, но если держать взятый курс, то к концу нового года это непременно произойдет".

Вообще-то цифры – вещь сама в себе. Цифры могут показывать всеобщее процветание и накрывшее все население страны счастье, но в реальном измерении народ может оказаться далеко от этого самого процветания и счастья. Много в получении "громкой цифири" зависит от методологии ее получения и силы желания. В самой Армении выступления лидера вызвали некоторое смущение в экспертных кругах. А бывший премьер Грант Багратян конкретно объявил, что заявления Пашиняна некорректно по ряду аспектов. Тут можно, конечно, попытаться найти и углубиться в альтернативные данные с риском закопаться в них и не увидеть белого света, но можно и пойти другим, вероятно, поверхностным путем, не углубляясь в экономические теории. Просто посмотреть, как живет народ, без захода в "опережение соседних государств". А это – прилавки магазинов, объемы пакетов, с которыми люди выходят из этих магазинов, автомобильный парк, состояние дорог, и, наконец, как выглядят люди – много улыбчивых лиц или, наоборот, мрачных.

Следуя этим "романтическим" параметрам, приходишь к выводу, что после бархатной революции в Армении стало жить если не сильно лучше, то веселее. У людей появилась надежда и возможность строить свою жизнь. Нет никаких ограничений в бизнесе. Хочешь торговать, допустим, бананами – пожалуйста, завози, проводи растаможку и торгуй без опасения, что какие-то бравые парни сбросят эти самые бананы в ближайшее ущелье в знак того, что сие направление торговли монополизировано неким Альфредом. А сахар, допустим, может завозить в Армению только Альбрехт. Тогда как условная мука – бизнес Альбертика-большого, а голландские розы – Альберта-маленького.

Вероятно, разрушение искусственных монополий – главный успех новых властей Армении. Не меньший – прозрачность и упрощение налоговой политики. Не один предприниматель (мелкий или средний) в Армении удивленно почесывал затылок, получив обратно часть средств, перечисленных по фискальной линии. А уж когда в привычный день перестали заходить фининспекторы с предложением выплатить налоги наперед ради выполнения своего плана, то в этих предпринимательских слоях поняли: Пашинян и команда действительно пытаются наладить в стране новую жизнь. И оптимистичное подозрение в этом подкрепилось тем, что с крупных слоев бизнеса новая власть бескомпромиссно и безжалостно состригла все то, что годами должно было выплачиваться в казну в виде налогов. Но не выплачивалось. А какой такой бизнес процветал – сказка ведь! Нашел крышу в верхах, врезал в государственный магистральный газопровод свою трубу и… Продолжать? А такое тоже было.

С магазинами и прилавками в Армении полный порядок - сам видел, в новогодние дни поездив по нескольким городам. Мелких брэндовых магазинов, конечно, нет, и ни к чему они там, а имеющиеся вполне удовлетворяют насущные потребности местных. Как говорится, нашлись бы деньги. На это власти с чистой совестью могут напомнить, что повышены зарплаты педагогам, военнослужащим, благодаря изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2020 года будет повышена зарплата более 200 тысячам человек, будут увеличены пенсии, минимальные зарплаты, многократно – в 6 и 2 раза, соответственно, - повышаются выплаты за первого и второго родившихся детей, декретные пособия и т.п.. Сюда же следует приплюсовать увеличение количества бесплатных медицинских программ, что дает возможность перераспределения семейного или личного бюджета в сторону снижения напряженности.

Еще один критерий качества жизни – автопарк. Конечно, на улицах Еревана или республиканских трассах можно встретить и "Феррари", и "Ламборджини", не говоря о куда более привычных престижных автомобилях. Но поражает обилие продукции российского автопрома. Начиная от дышащих на ладан "шестерок" и "двадцать четверок", или совсем уж "экзотических" грузовиков "ГАЗ-51" и "ГАЗ-53", заканчивая последними выпусками тольяттинского завода. Может возникнуть ощущение, что находишься не в Армении, а где-то в центральной части России, не особо избалованной роскошью. Кто-то предпочтение российским автомобилям объясняет привычкой, другой – доступностью, третий – дешевизной запчастей и обслуживания, четвертый – неприхотливостью машин, дескать, ни один "мерседес" сельских дорог не выдержит так, как "жигули". Дороги на периферии – это, конечно, что-то с чем-то.

Знакомый показательно прокатил меня между двумя деревнями на севере Армении. На 10 километрах сплошных рытвин и ухабов укачало так, что закралось подозрение, что он мстит за какой-то мой проступок. Когда "прогулка" закончилась, приятель пояснил, что по документам между этими двумя селами проложена асфальтовая дорога, и теперь, если интересно, то можно обратиться к "дорожникам" и хотя бы приблизительно узнать, сколько прежняя власть умыкнула денег только на этом участке, а таких, наверное, по всей Армении немало. Революционная власть в курсе того, в каком состоянии находятся дороги. Сам Пашинян немало ездит по Армении и ездит не только по главным трассам, которые в целом в хорошем состоянии – в 2020 году запланировано реабилитировать и проложить 500 километров современных автодорог. Для маленькой Армении это немало, и это остро необходимо, поскольку одна из главных ставок государства – развитие туризма, что без качественной инфраструктуры - пустая мечта.

Сведущий человек рассказал, что не сомневается в том, что программа по дорогам будет выполнена и выполнена качественно: условия такие – государство заключает контракт на необходимую сумму с компанией, которая строит дорогу по стандартам, вкладывая свои средства, и только после проверки качества работ, контрактные средства поступают исполнителю работ, или не поступают, пока все изъяны не будут устранены. Что-то похожее планируется внедрить в сфере строительства, особенно в зоне бедствия: 30 лет (!) прошло с землетрясения, а жилищные проблемы все еще остаются. И это вызов для новых властей.

Другим вызовом для Пашиняна и команды в минувшем году стала эпопея с горнорудным комплексом на горе Амулсар, где еще в советское время были обнаружены некоторые залежи золота. Тогда их посчитали незначительными и недра было решено не ворошить – игра, по советским меркам, не стоила свеч. Иное дело – независимая Армения, небогатая на природные ресурсы. Пикантность ситуации в том, что залежи находятся в непосредственной близости от знаменитой здравницы Джермук с ее одноименными водами. Местное население, трудоустроенное большей частью в санаториях и домах отдыха этого курорта, опасается того, что горные разработки негативно отразятся на экологии и погубят курорт, а их самих, соответственно, лишат источника существования. Двойная пикантность в том, что будучи в оппозиции нынешняя армянская власть разделяла эти опасения, но качественно поменяв свое политическое положение, изменила и отношение к проекту – инвестиции нужны, новые рабочие места нужны и т.д. И Пашинян, пожалуй, впервые споткнулся. Споткнулся там, где всегда был силен – на народной поддержке. Пришлось отступить – обещать детальную экспертизу о возможных последствиях добычи золота на Амулсаре. Удастся ли переубедить местных жителей, чуть что блокирующих подъезды к месторождению, – непонятно. Пока они настроены радикально против реализации проекта.

И все-таки, что изменилось в Армении после смены власти? Таким ли уж оптимистичным видится будущее республики, остающейся в транспортной полублокаде из-за карабахского конфликта, несущей из-за него же тяжелые военные расходы? Страны, где новой власти ежедневно приходится иметь дело с сопротивлением старой элиты, которое приходится преодолевать в том числе и резонансными судебными процессами, создающими впечатление нескончаемых?

Единого мнения, естественно, нет. Оппоненты власти считают, что наступивший год может оказаться решающим для Никола Пашиняна и его команды. Ресурсы, благодаря которым было зафиксировано определенное улучшение, использованы – речь об упомянутом выше режиме "налоговой справедливости". Объем инвестиций в 2019 году в сравнении с 2018 годом сократился, и особых признаков изменения тенденции нет. Зато очевидно проявятся негативные издержки, связанные с нахождением Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – отмена переходных таможенных пошлин на импорт автомобилей и вступления с 1 января 2020 года в силу общих правил таможенного оформления автомобилей не из стран ЕАЭС, обернется тем, что Армения лишится крупных налоговых поступлений от импорта иномарок из Грузии, которые разлетались по другим странам альянса уже оформленные в Армении. И вообще именно 1 января 2020 года завершился льготный пятилетний период на адаптацию армянской экономики к ЕАЭС. Значит, ожидается повышение цен на импорт из третьих стран, не входящих в ЕАЭС. Как властям удастся нивелировать наступающие очевидные сложности, не очень-то и понятно.

Но вот экономист-аналитик Имануил Мкртчян пишет: "Позитивных изменений нельзя будет не заметить даже самым радикально настроенным к властям оппонентам только в том случае, если не будут эффективно использоваться государственные финансы, увеличится удельный вес расходов на развитие человеческого капитала и инфраструктур, эффективно расходоваться кредиты и гранты, а также не продолжится борьба с теневой экономикой, коррупцией и работа по формированию в стране конкурентной среды".

"У него должно получиться", - эту фразу в Армении довелось услышать не раз. В ней не только оптимизм в отношении Пашиняна. Но и какое-то отчаяние, чуть ли не крайняя надежда. Измотанное тяжелым социально-экономическим положением общество, приведшее весной 2018 года Никола Пашиняна во власть, верит в него. Но подобное доверие никогда не бывает вечным и даже очень продолжительным. Нынешний год может оказаться для новых властей отчетным. И если народ не ощутит на себе конкретного улучшения качества жизни, то объявления о том, что "у нас лучше, чем у соседей" могут вызвать интерес лишь у самих соседей, и то не всех, а "ревнивых" - Азербайджан, кажется, громкое заявление Пашиняна проигнорировал, но вот Грузия "забеспокоилась". О ее экономическом состоянии – в следующий раз.