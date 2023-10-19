Мигранты из Карабаха покидают Армению из-за бедности и безработицы

Армянское население Карабахского экономического района Азербайджана, ранее решившее уехать в Армению, столкнулось с новыми трудностями. Недавние мигранты снова ищут новый дом - в Армении их ждала безработица и бедность.

Порядка 15% армян, полгода назад переехавших из Карабахского экономического района Азербайджана в Армению, уже покинули страну, рассказал доктор экономических наук, профессор, руководитель Исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Армения.

Прежде всего, мигранты столкнулись в Армении с экономическими трудностями: в стране высокий уровень бедности и безработицы.

"По официальным данным, уровень бедности в Армении составляет 42%"

– Манасерян

Он добавил, что бедность в Армении растет третий год подряд, в прошлом году ухудшилась структура экономики Армении.