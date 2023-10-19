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Армения встретила мигрантов из Карабаха ростом цен на съемное жилье

Армения встретила мигрантов из Карабаха ростом цен на съемное жилье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские жители Ханкенди, решившие переехать в Армению, столкнулись с раздутыми ценами на аренду жилья. За съемное жилье в Ереване просят до $1,7 тыс.

Приток в Армению мигрантов из Ханкенди стал поводом для местного населения поднять цены на аренду жилья.

Шесть месяцев назад в Ереване квартиру можно было снять за 80-100 тыс драмов, в настоящее время самое дешевое жилье на окраине обойдется в 250 тыс. В центре армянской столицы аренда в разы дороже, до 700 тыс драмов - это около $1,7 тыс.

"Если бы можно было заставить всех собственников подписать договора через нотариусов, встать на учет в кадастре и налоговой, то они бы не могли, например, пересматривать цены в период действия аренды. С другой стороны, если всех привести в налоговое поле, то, возможно, цены на жилье в какой-то степени вырастут, но не втрое и не вчетверо, как мы это наблюдаем сейчас"

– глава агентства недвижимости Silver REA Андраник Арутюнов

У тех, кто эмигрировал в Армению есть возможность поселиться в предоставляемом государством жилье, но это будет означать жизнь на периферии, где сложно найти работу - многие предпочитают попытать счастья в столице, пишет Sputnik Армения.

Приют для людей из уязвимых групп населения открыт в Ханкенди

Приют для людей из уязвимых групп населения открыт в Ханкенди

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