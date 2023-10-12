Опубликовано: 16:46, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Центральные власти Азербайджана открыли в Ханкенди приют для людей из уязвимых групп. Он рассчитан на 30 человек, пока его услугами воспользовались 11 местных жителей.

Минтруда Азербайджана открыто в городе Ханкенди, расположенном в Карабахском экономическом районе Азербайджана, приют для лиц из уязвимых групп населения.

Учреждение расположено в специально выделенном доме в центре Ханкенди. В трехэтажном здании обустроены спальни на 30 человек, есть комната отдыха. Дом обеспечен водо- и электроснабжением, там есть кухня и прачечной.

Попасть в приют можно было уже со вторника 10 октября. Тем, кто находится в нем, дают горячее питание трижды раза в день, предоставляются закуски. Снаружи дом охраняет полиция.

Два психолога и два соцработника, прибывшие в Ханкенди еще 30 сентября, выяснили, что необходимо жителям, каков их психосоциальный статус. Во время обследования людей навестили там, где они живут. При этом всем рассказали, где находится приют, а также о том, что в нем можно получить еду.

На момент написания материала в учреждении находились шесть человек, еще одному понадобилась помощь медиков. Всего приют помог 11 нуждающимся.

Остаться в приюте можно добровольно. Если кто-то не хочет ночевать, то все равно он получит еду, одежду и требующиеся ему социальные услуги.

В приют ежедневно приходят представители Красного Креста. В любой момент они могут ознакомиться с ситуацией в его стенах.