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Реинтеграция армян Ханкенди: 15 человек обратились за гражданством Азербайджана

Реинтеграция армян Ханкенди: 15 человек обратились за гражданством Азербайджана
© Фото: Государственная миграционная служба Азербайджана
Еще 15 армянских жителей Ханкенди обратились за первоначальной регистрацией. Они заявили о желании получить гражданство Азербайджанской Республики.

Процесс реинтеграции продолжается в Карабахском экономическом районе Азербайджана – о желании получить первоначальную регистрацию сообщили 15 человек, заявили в Государственной миграционной службе АР.

В ведомстве уточнили, что 13 представителей армянского населения Ханкенди лично обратились в соответствующие службы, остальные – удаленно, посредством портала reintegration.gov.az.

Отметим, что ресурс был создан специально для этих целей.

"Заявители выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и получить гражданство Азербайджанской Республики"

– служба

Как проходит реинтеграция армян Ханкенди?

В миграционной службе уточнили, что обращение по реинтеграции можно подать через сайт. Желающие могут воспользоваться услугами колл-центра, мессенджером или чатом, а также послать письмо на электронную почту.

Всего на данный момент через портал было получено 98 обращений, большая часть которых представляют собой запросы тех, кто заинтересовался реинтеграцией, а также запросы о первоначальной регистрации.

Реинтеграция армян Ханкенди: 15 человек обратились за гражданством Азербайджана
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