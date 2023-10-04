Процесс реинтеграции продолжается в Карабахском экономическом районе Азербайджана – о желании получить первоначальную регистрацию сообщили 15 человек, заявили в Государственной миграционной службе АР.
В ведомстве уточнили, что 13 представителей армянского населения Ханкенди лично обратились в соответствующие службы, остальные – удаленно, посредством портала reintegration.gov.az.
Отметим, что ресурс был создан специально для этих целей.
"Заявители выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и получить гражданство Азербайджанской Республики"
– служба
Как проходит реинтеграция армян Ханкенди?
В миграционной службе уточнили, что обращение по реинтеграции можно подать через сайт. Желающие могут воспользоваться услугами колл-центра, мессенджером или чатом, а также послать письмо на электронную почту.
Всего на данный момент через портал было получено 98 обращений, большая часть которых представляют собой запросы тех, кто заинтересовался реинтеграцией, а также запросы о первоначальной регистрации.