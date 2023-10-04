Баку: Ереван мешает реинтеграции армян Ханкенди

Опубликовано: 12:10, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана заявили о том, что Армения препятствует интеграции армян Ханкенди в новую реальность. Также сообщается о множестве кибератак на сайты разных ведомств Азербайджана.

Государственная служба спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана сообщила о том, что Армения целенаправленно препятствует реинтеграции армян Ханкенди путем блокировки доступа к соответствующему порталу.

«В целях обеспечения реинтеграции армян Карабахского региона Азербайджана Государственная миграционная служба запустила портал reintegration.gov.az, были созданы условия для пользования портала как армянами, проживающими в Карабахском регионе, так и теми, кто уехал в Армению. <...> В результате мониторинга, проведенного Госслужбой, выяснилось, что домен reintegration.gov.az заблокирован интернет-провайдерами Армении»

– Госслужба спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана

Далее в службе пояснили, что специалисты ведомства смогли обойти блокировку сайта. Также в ведомстве отметили, что армянская сторона активизировала кибератаки на сайты госучреждений.