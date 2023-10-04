Григорян стала главой Службы внешней разведки Армении  

Главой СВР приказом Пашиняна была назначена Кристинне Григорян. Ранее она занимала должность омбудсмена.
Экс-омбудсмен Армении Кристинне Григорян получила новую должность. Она стала главой Службы внешней разведки. Приказ об этом подписал глава армянского правительства Никол Пашинян. Прежнюю должность она занималась с января 2022 года по январь 2023 года.
«Назначить Кристинне Григорян руководителем СВР»
– пресс-служба правительства
Отметим, что СВР была создана зимой прошлого года и Кристинне Григорян – первый руководитель ведомства.