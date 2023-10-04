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Григорян стала главой Службы внешней разведки Армении  

Григорян стала главой Службы внешней разведки Армении  
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главой СВР приказом Пашиняна была назначена Кристинне Григорян. Ранее она занимала должность омбудсмена.

Экс-омбудсмен Армении Кристинне Григорян получила новую должность. Она стала главой Службы внешней разведки. Приказ об этом подписал глава армянского правительства Никол Пашинян. Прежнюю должность она занималась с января 2022 года по январь 2023 года.

«Назначить Кристинне Григорян руководителем СВР»

– пресс-служба правительства

Отметим, что СВР была создана зимой прошлого года и Кристинне Григорян – первый руководитель ведомства.

Нужен ли Пашинян Армении?

Нужен ли Пашинян Армении?

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