Григорян стала главой Службы внешней разведки Армении  

Опубликовано: 9:41, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главой СВР приказом Пашиняна была назначена Кристинне Григорян. Ранее она занимала должность омбудсмена.

Экс-омбудсмен Армении Кристинне Григорян получила новую должность. Она стала главой Службы внешней разведки. Приказ об этом подписал глава армянского правительства Никол Пашинян. Прежнюю должность она занималась с января 2022 года по январь 2023 года.

«Назначить Кристинне Григорян руководителем СВР»

– пресс-служба правительства

Отметим, что СВР была создана зимой прошлого года и Кристинне Григорян – первый руководитель ведомства.