В Ингушетии возбуждено дело по факту разрушения древнего комплекса

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту разрушения объектов культурного наследия в высокогорном Джейрахском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Повреждения получили башенные комплексы "Бейни", "Бэрер-Гала" и "Утен-Гала".

Вандалам грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2019 года неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни. Группа людей ночью выломала арочные камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза. По факту обнаружения следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов полиция начала проверку. По данным следствия, во всех трех постройках неизвестные выбили камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов, "вследствие чего объекты культурного наследия были повреждены и нарушен исторический облик архитектурных комплексов".