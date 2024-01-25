Ингушские башни снабдили QR-кодами с экскурсиями

Важное нововведение организовано в Джейрахском районе. У древних памятников разместили QR-коды, с помощью которых туристы смогут получить практически полноценную экскурсию по средневековым башням.

Туризм в Ингушетии может получить новый импульс для развития: знаменитые ингушские башни в Джейрахском районе снабдили стендами с QR-кодами, ведущими на сайт с подробной информацией о каждом объекте, сообщили власти региона.

"Жители и гости республики, проходя по маршруту экскурсии и пользуясь мобильным устройством, смогут самостоятельно совершить полноценную экскурсию"

– пресс-служба

Новинку прокомментировал глава региона. Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что такие таблички станут новой информационной средой для туристов. Он напомнил, что QR-коды используются в туристических целях по всей России, а Ингушетии, количество памятников в которой достигает 3,7 тыс, такой проект был просто необходим.

Напомним, башенные комплексы можно найти на территории всей Ингушетии. Родовая башня была у каждого тейпа, а у самых крупных – и по несколько таких величественных сооружений.