В Ингушетии обнаружили утерянные части древнего храма

Ингушские исследователи обнаружили части древнего христианского храма Тхаба-Ерды, который датируется восьмым веком нашей эры.

В Ингушетии во время очистных работ на территории башенного комплекса нашли 9 утерянных частей древнейшего христианского храма. Об этом рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

"При проведении очистки территории, прилегающей к башенному комплексу Пхьуй был обнаружен камень, который по нашему предположению, является фрагментом из рисунка с фасадной стороны древнего ингушского храма Тхаба-Ерды. Камень обнаружил наш сотрудник и ученик Тамерлан Тумгоев. Мы пришли к выводу, что если есть один фрагмент, то возможно есть и другие, мы решили всей командой из 15 человек проверить эту версию. К нашему большому удивлению мы обнаружили еще 7 фрагментов"

- реставратор Рамзан Султыгов

Находка была передана ученым для того, чтобы они смогли исследовать и установить точное происхождение фрагментов.

Сообщается, что после проведения всех необходимых работ камни будут отправлены в музей, а в последствие использованы в реставрации храма Тхаба-Ерды.

Христианский храм Тхаба-Ерды считается одним из самых древнейших в РФ. По информации ученых он был построен в восьмом веке нашей эры.

Уникальное сооружение находится в Джейрахском районе Ингушетии около границы с Грузией.