"Единая Россия" встала на стражу сохранения исторической памяти
Организационный комитет по сохранению исторической памяти создан партией "Единая Россия". Он будет заниматься вопросами координирования работы уже существующих проектов партии, направленных на заботу о ветеранах и противодействие фальсификации истории.
По словам заместителя секретаря генсовета Александра Хинштейна, партия активно занимается продвижением и реализацией "самых разных проектов", направленных на "помощь и заботу о ветеранах", "сохранение памяти о наших героях", на "противодействие попыткам истерической фальсификации".
"В настоящий момент создан целый ряд рабочих групп по различным направлениям. В этой связи предлагается синхронизировать ранее начатую работу, которая будет продолжаться и активизироваться, создав единый, постоянно действующий организационный комитет. Рабочее название предлагается "Наша Победа", - сказал он на заседании президиума генсовета ЕР, отметив, что предложения по составу оргкомитета будут подготовлены до конца января.
В состав оргкомитета должны будут войти представители правительства РФ и патриотических проектов "Единой России", передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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