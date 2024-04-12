Дольмены Большого Сочи войдут в новый каталог

В скором времени в Сочи можно будет не только позагорать на пляже и покататься в горах, но и посетить и попытаться разобраться в уникальных памятниках истории – дольменах Большого Сочи, у которых появится свой каталог.

Российские ученые начали большую работу: они исследуют дольмены - древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, изобилие которых обнаружено в окрестностях Большого Сочи, вскоре по ним будут созданы полный реестр и популярный каталог.

"Это каталог дольменов с использованием геоинформационной системы, который даст специалистам сведения о точном месторасположении всех зафиксированных мегалитов с указанием их типологии, описанием состояния сохранности. На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов"

- заведующий сектором лаборатории Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов

Новый реестр будет создан к 2026 году, он будет доступен всем интересующимся археологией. Немного позже на базе реестра появится популярный каталог, в который войдут самые интересные дольмены Сочи, передает ТАСС.