Дольмены Большого Сочи войдут в новый каталог

Российские ученые начали большую работу: они исследуют дольмены - древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, изобилие которых обнаружено в окрестностях Большого Сочи, вскоре по ним будут созданы полный реестр и популярный каталог.
"Это каталог дольменов с использованием геоинформационной системы, который даст специалистам сведения о точном месторасположении всех зафиксированных мегалитов с указанием их типологии, описанием состояния сохранности. На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов"
- заведующий сектором лаборатории Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов
Новый реестр будет создан к 2026 году, он будет доступен всем интересующимся археологией. Немного позже на базе реестра появится популярный каталог, в который войдут самые интересные дольмены Сочи, передает ТАСС.