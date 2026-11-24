В Музее Востока проходит выставка «Век археологии. Люди. Экспедиции. Находки», отдельный блок которой посвящен Северному Кавказу, где с 1981 года работала Кавказская археологическая экспедиция, чьи находки составили основу «золотой кладовой» собрания.

В экспозиции представлены предметы античного, меотского и сарматского декоративно-прикладного искусства из курганов Адыгеи, Краснодарского края и Северной Осетии. Среди них иранские золотые ритоны, образцы греческой художественной керамики, парадный комплекс конской сбруи и вооружения из кургана могильника «Брут 2», где был похоронен знатный аланский воин.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

О работе Кавказской археологической экспедиции Музея Востока «Вестнику Кавказа» рассказал ее руководитель, археолог Владимир Эрлих.

- Как была основана Кавказская экспедиция в Государственном музее Востока?

- В этом году у нее своеобразный юбилей – 45 лет. В 1981 году сюда из Ленинграда был переведен доктор исторических наук Александр Михайлович Лесков. До этого он работал в Киеве, в Запорожской области и в Северном Крыму - был основателем экспедиций, связанных с Крымским каналом. Поэтому у него был достаточно большой опыт работы с памятниками скифского времени. Благодаря его переводу по линии Министерства культуры СССР был создан отдел археологии.

Лесков начал работу в Адыгее, его экспедиция раскапывала курганы на озере Четук. В краеведческом музее Майкопа он увидел недавно привезенный туда смятый котелок из аула Уляп и тут же отправился в этот аул, нашел тракториста, который выкопал котелок, и понял, что практически не его глазах уничтожается памятник скифского времени. Планы экспедиции резко поменялись – археологи начали раскапывать уляпские курганы, выбили дополнительное финансирование, и за три года раскопали 13 уляпских курганов.

В какой-то момент экспедиция была самой крупной в системе Министерства культуры: было финансирование, техника, работали скреперы, бульдозеры. Но с распадом Советского Союза появился запрет на вывоз материала и в начале 1990-х раскопки в Адыгее прекратились. В 1994 году мы перешли границу Адыгеи и Краснодарского края, где около станицы Тенгинской была серия меотских памятников: и могильники, и святилища, и городища. Мы их копали в течение 12 лет.

Сам Лесков умер в 2017 году, но оставил после себя интересные мемуары. Кроме того, в 1985 году в Майкопе по инициативе Лескова открылся Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока. Сейчас там планируют создается крупный культурный центр, где проходят выставки, есть археологическая экспозиция.

- Какие экспонаты вашей выставки обязательно стоит увидеть каждому?

- Меотское искусство - зоморфное и антропоморфное. Голова оленя. Говорят, всего их было четыре.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Шедевр античного искусства - Пегас, найденный в Кургане первой половины IV века, сделан в V веке. Несколько раз он ремонтировался в древности. По-видимому, был даром каких-то греков какому-то меотскому вождю и попал в святилище. Интересно, что эти все драгоценности найдены не в погребальной комнате, а в ритуальной комнате святилища. Это такая меотская традиция. У скифов, которые жили параллельно в это же время на территории Северного Причерноморья, все богатство было в царских могилах.

- Откуда представленное на выставке золото?

- Золото из Уляпа. Это как раз находки первых экспедиций 1981-1982 годов. В одном из курганов нашли ювелирные штампы, которые служили для изготовления золотых бляшек и золотой бусины.

- Кавказ все еще богат на исторические находки?

- Конечно, особенно горная часть. Равнинная часть изучена хорошо. А в горах, поросших лесом, еще много неизвестных памятников. Они больше известны грабителям, черным археологам, чем нам. Но современное освоение этих земель показывает, что еще много чего можно найти. Там есть памятники эпохи бронзы. В Адыгее в 2015 году при освоении карьеров мы фактически открыли новую культуру - постдольменные памятники, возникшие после завершения классической дольменной культуры. Это материалы, каменные ящики, в которых много металла, керамики и бронзы. Доселе никто такого материала того времени никогда не выделял.

Сейчас мы работаем на территории Адыгеи, где осваивается предгорная часть, так называемый горный кластер. Там целая серия вновь открытых памятников меотов. Мы выяснили, что граница Меотской культуры проходила по Кавказскому хребту и достаточно глубоко граничила с Колхидской культурой в горах. Мы работаем на адыгейском хребте Азиш-Тау. Частично нас финансирует Российский научный фонд, но таких объемов как во времена Лескова, сейчас нет. Правда, коммерческие проекты дают материалы, и мы их сдаем либо в наш филиал в Майкопе, либо в Национальный музей, либо сюда - в Москву.