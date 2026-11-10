В Музее Востока открылась выставка «Век археологии. Люди. Экспедиции. Находки», приуроченная к 100-летию первой археологической экспедиции в Среднюю Азию. Экспозиция выстроена по хронологическому и территориальному принципу – от первых раскопок в Старом Термезе на юге Узбекистана до масштабных полевых работ на Чукотке и в Средней Азии.

Куратор выставки, археолог, заведующий отделом истории материальной культуры и древнего искусства народов Востока Сергей Болелов рассказал «Вестнику Кавказа», что в сентябре 1926 года тогдашний директор музея Борис Петрович Денике, организовал первую советскую научно-исследовательскую экспедицию, которая выехала на территорию Средней Азии. Раскопки в Термезе продолжались 3 года, а новый этап начался лишь в 1961 году на территории буддийского культового центра Кара-тепе. Эта экспедиция проработала до 1994 года.

В 1981 году Государственным музеем Востока был организован отдел истории материальной культуры и древнего искусства - благодаря кипучей деятельности Александра Михайловича Лескова, который и был первым заведующим этого отдела. С того времени археологические работы существенно расширились, теперь сотрудники музея Востока работают на огромной территории от Северного Кавказа до Чукотки.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

На выставке представлена история археологических исследований Музея Востока, которыми занимались три отдельные экспедиции: Северо-Кавказская археологическая экспедиция, работавшая на территории Краснодарского края, Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и т.д.; Среднеазиатская археологическая экспедиция и Чукотская археологическая экспедиция, занимавшаяся древней эскимосской культурой, которая развивалась на берегах Ледовитого океана на протяжении полутора тысяч лет. В Музее Востока коллекция чукотских древностей - одна из самых представительных не только в России, но вообще в мире. Сейчас экспедиции музея работают в Южном Приаралье, в Адыгее, где есть филиал музея.

Первый сезон Кавказской экспедиции Государственного музея Востока на территории Адыгеи начался в 1981 году с уникальной находки. На территории аула Уляп шла распашка полей, и тракторист зацепил огромный бронзовый котел. В это время в Майкопе находился Александр Михайлович Лесков, который сразу выехал на территорию аула. Тогда там были открыты уникальные комплексы, которые сейчас представлены на выставке.

Однако стоит оговориться, что еще до революции рядом с аулом Уляп раскопками курганов занимался выдающийся российский археолог, востоковед Николай Веселовский. Вообще Адыгея и Краснодарский край - археологический заповедник, где осталось множество курганов, могильников.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

На выставке представлены предметы античного, меотского и сарматского декоративно-прикладного искусства из курганов Адыгеи, Краснодарского края и Северной Осетии. Среди них – уникальный серебряный кубок-ритон в виде Пегаса.

Меоты, известные по греческим источникам, жили на территории Северо-Западного Предкавказья. Это был довольно многочисленный народ. На вставке представлены произведения декоративно-прикладного искусства меотов и их соседей их. Есть и скифские древности, найденные в курганах.

Это говорит об очень обширных контактах меотов. Например, у нас есть уникальные вещи из этих же курганов, которые были изготовлены на территории материковой Греции, на территории Ионии, то есть это азиатская часть греческого мира. Есть ахеменидские предметы, которые поступили туда из Ирана эпохи ахеменидского владычества. В музее коллекция кавказских древностей одна из самых представительных, которая иллюстрирует эти связи, высокий уровень культуры меотов.

- Сергей Болелов

Археологическая коллекция Музея Востока насчитывает более 100 тысяч музейных предметов-экспонатов, и древности Кавказа – яркая ее часть. Это не только высокохудожественные вещи, но это бытовая керамика. В музее есть предметы эпохи бронзы Кавказа, а это, как минимум третье тысячелетие до нашей эры, и вплоть до средневековых адыгов. На этой территории шла смена культур, когда менялись народы, менялись влияния, устанавливались связи. Все это отражено в коллекции Государственного музея Востока.

На выставке «Век археологии. Люди. Экспедиции. Находки» можно познакомиться также с бытовыми условиями экспедиций.

Выставка продлится до 9 марта 2027 года.