Станислав Притчин: В Конституции Армении остаются элементы, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана

Этой весной армяно-азербайджанское урегулирование получило позитивную динамику благодаря запуску работ по делимитации границы и добровольному вывод армянских войск с участка Газахского района Азербайджана. Однако впереди еще большая повестка дня. О ее содержании "Вестник Кавказа" поговорил с завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным.

- Станислав Александрович, по вашей оценке, на каком этапе находится сейчас армяно-азербайджанское урегулирование, учитывая начало делимитации границы?

- Впереди еще долгий путь. Важно понимать, что делимитация ведется как отдельный от подготовки мирного договора процесс. И для самого по себе согласования государственной границы установка столбов и размещение пограничников на участке между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении – это только первый шаг, сделанный в наиболее очевидном для запуска делимитационных работ месте. Предстоит установить порядка 1000 км границы, значительная часть которых проходят по горным массивам и участкам, где с двух сторон проживает население, что, конечно, будет сделать не так просто.

Мирный договор – это совершенно отдельный трек, он представляет собой политическое признание и принятие сторонами обязывающих принципов дальнейшего мирного сосуществования двух стран. При этом и сам мирный договор станет лишь определенным началом для дальнейшей нормализации отношений, ведь после его принятия в контактах Азербайджана и Армении останется большой комплекс сложных вопросов двусторонней повестки, которые не решались на протяжении 30 лет.

- Стоит ли ожидать изменения Конституции Армении, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану?

- Это одно из требований Баку именно по той причине, что в нынешней Конституции есть элементы, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджанской Республики. С точки зрения азербайджанских властей это важный элемент окончательного урегулирования отношений. И в самом деле – как государство может подписывать соглашение о признании территориальной целостности своего соседа, если в его основополагающем документе есть претензии на чужую землю, подвергающие сомнению эту самую подпись? Такое разночтение с юридической точки зрения не может не вызывать вопросы, и его необходимо снять.

Понятно, что любое изменение Конституции – это фундаментальное событие для любого государства, и властям Армении нужно будет провести большую работу, чтобы его организовать. Здесь будет много вопросов и со стороны общества, и со стороны оппозиции, и внести поправки будет не так просто. Но по крайней мере по заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна мы видим, что настрой на то или иное изменение Конституции Армении у правительства есть.

- Мы видим, что армянская оппозиция вынашивает план импичмента Пашиняна, а это поставит под вопрос сдвинувшееся с места урегулирование отношений с Азербайджаном, поскольку в оппозиции находится националистическая "партия войны". На ваш взгляд, насколько сейчас прочны позиции Никола Пашиняна в Армении?

- Тут стоит сравнить протесты прежних лет и нынешние. Ранее Никол Пашинян активно реагировал на выступления оппозиции, собирал своих сторонников и устраивал ответные, провластные митинги. А сейчас мы видим, что он этим не занимается, а ведет обычную работу премьер-министра, в том числе спокойно ездит с зарубежными визитами по разным странам. На уровне политической психологии это означает, что Пашинян не проявляет никакого беспокойства по поводу новой активности оппозиции.

Стабильности власти Никола Пашиняна очень способствует то, что у оппозиции нет внятной дорожной карты для дальнейшей жизни Армении, отсутствует какая бы то ни было значимая повестка, они добиваются лишь отставки Пашиняна. Между тем у самого премьера такая дорожная карта есть, а потому он достаточно уверенно себя чувствует и понимает, что шансов у оппозиции как-то повлиять на ситуацию в стране не так много.