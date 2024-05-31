Егяна Ахундова: В России и Азербайджане единая база профессионального музыкального образования

В Москве, на площадке Российской академии музыки им. Гнесиных, завершился двухдневный Саммит руководителей учреждений культуры государств-участников СНГ. В кулуарах форума проректор по международному сотрудничеству Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Егяна Ахундова рассказала о российско-азербайджанском сотрудничестве.

- Бакинская музыкальная академия давно поддерживает контакты с Гнесинкой?

- С Российской академией музыки им. Гнесиных мы дружим много лет, а после подписанного в 2022 году меморандума о сотрудничестве – еще более тесно. Сейчас мы разрабатываем проекты по взаимодействию в исполнительской, композиторской, дирижерской школах, у нас большие творческие планы. Мы стремимся к обмену мастер-классами с участием ведущих профессоров и педагогов, и, конечно, для нас важны студенческие обмены, которые будут способствовать повышению профессионального уровня нашей молодежи.

Вчера в Зарядье состоялся концерт, посвященный закрытию международного музыкального фестиваля, приуроченного к 150-летию Елены Фабиановны Гнесиной. На сцене играли симфонический оркестр академии и оркестр "Гнесинские виртуозы", пел сводный хор училища. Огромная команда гнесинцев своим замечательным выступлением оставила у слушателей яркое впечатление.

Представителей Музыкальной академией Гнесиных мы ждем в сентябре у нас, в Бакинской музыкальной академии. Сейчас идут переговоры по отбору кандидатур для приезда в наш ВУЗ, прорабатываем информацию, составляем планы для более тесного сотрудничества и проведения мастер-классов.

Кроме того, есть идея создания совместных ансамблей - квартетов, квинтетов, в состав которых войдут российские и азербайджанские музыканты. Это откроет большие перспективы для профессионального роста молодежи, освоения новых интересных программ, которые будут заранее оговорены руководством двух академий - в Москве и Баку.

- Это своего рода обмен музыкальными школами?

- Должна сказать, что у российских и азербайджанских музыкантов единая база профессионального музыкального образования. Хочу привести интересный исторический факт. В 1921 году была открыта Азербайджанская Государственная консерватория (сейчас Бакинская Музыкальная Академия) и первыми педагогами в этом учебном заведении стали многие видные российские музыканты из Москвы и Петербурга , которые были приглашены в Баку основоположником азербайджанской композиторской школы Узеиром Гаджибейли. Это были профессионалы высокого уровня, которые совместно с нашими музыкантами заложили основы азербайджанского музыкального образования.

О наших давних тесных связях говорит уже тот факт, что в 1921–1922 годах ректором Азербайджанской консерватории стал выпускник Московской консерватории Матвей Пресман. Более того, две азербайджанские пианистические школы основаны российскими музыкантами - Майором Бреннером и Георгием Шароевым. В становлении и развитии азербайджанской скрипичной школы большую роль сыграл выпускник Петербургской консерватории – Семен Бретаницкий. Эти примеры можно продолжить, и они свидетельствуют о том, что наши музыкальные связи имеют почти вековую историю.

Хочется еще отметить, что совместные проекты с участием молодежи, о которых мы говорили выше, – это прежде всего обмен культурными ценностями наших народов, изучение традиций и лучших достижений, которыми так богаты российская и азербайджанская земля. Такое взаимопроникновение и взаимодействие культур, способствует укреплению дружбы между нашими народами. А в наше время это очень важно. Ведь через культуру, через приобщение к ее богатствам мы лучше узнаем друг друга, лучше начинаем понимать друг друга, и я уверена, что многие политические вопросы можно решать, используя так называемую «мягкую силу», на которую очень надеются все люди искусства.

- Вы раньше бывали на саммите руководителей учреждений культуры государств-участников СНГ?



- Я первый раз на этом саммите. В этом мероприятии принимали участие наши коллеги из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Белоруссии. Мы налаживаем с многими из них связи, много дискутируем, говорим о проблемах в управлении учреждениями культуры в современных условиях. Думаю, что использование новейших технологий в системе современного музыкального образования окажет значительное влияние на традиционные формы восприятия мирового музыкального наследия. Мы должны принять эти реалии современной жизни. Надо находить новые формы восприятия традиционной классической музыки, которая досталась нам в наследство и сохранила свою ценность, пройдя через века. Считаю, что в образовательных структурах, музыкальных учреждениях, консерваториях, академиях необходимо вводить предметы, направленные на изучение новейшей авангардной музыки, особенно это относится к студентам класса композиции. Сейчас у молодежи поменялось как акустическое, так и зрительное восприятие. Важно учитывать все эти факторы.

Будучи проректором по международному сотрудничеству, я стараюсь наладить контакт со многими консерваториями мира. После совместной работы с эстонской консерваторией, Академией театра и музыки, мы ввели в учебный план нашего вуза предмет электронной музыки, который стал очень популярен среди азербайджанской молодежи, особенно студентов- композиторов. Расширение кругозора студентов и знакомство их с новейшими технологиями в музыке – это очень правильное направление в системе современного образования.

Особо хочу сказать, что вместе с коллегами мы прорабатываем и возможность получения двойных дипломов. Это также будет сближать культуры двух стран, содействовать совершенно новому этапу в наших взаимосвязях.

- Работают ли в России выпускники Бакинской музыкальной академии?



- В Большом театре поют Эльчин Азизов, Динара Алиева, Юсиф Эйвазов и многие другие – всех сложно перечислить. Все они являются выпускниками нашей Академии. Многие из них совершенствовали свои знания и мастерство в московской государственной консерватории. 100-летие нашего вуза три года назад мы праздновали в Большом зале Московской государственной консерватории торжественным концертом, где выступили лучшие наши солисты. Я сама здесь не училась, но стажировалась у Льва Николаевича Науменко, в пианистическом мире это очень значимое и уважаемое имя. Многие азербайджанские исполнители приезжали в Москву к известным профессорам и брали у них уроки, ведь школа, как я говорила, у нас одна. Например, я училась у Нигяр Усубовой, а она представляла класс Гольденвейзера, потому я считаю себя в какой-то мере творческой внучкой великого музыканта.



Сейчас у нас есть возможность выезжать во многие зарубежные страны, но наши связи с российскими музыкантами самые давние и очень прочные. Мы благодарны российской музыкальной школе за тот вклад, который она вложила в воспитание наших талантливых музыкантов. Известный азербайджанский пианист Мурад Адыгезалзаде учился в Московскойгосударственной консерватории, Азиза Мустафазаде, джазовая пианистка, тоже училась в Москве, можно назвать еще немало имен. Сегодня эти музыканты завоевали мировую славу.



- Как вы оцениваете общий уровень развития российско-азербайджанских связей в культуре и искусстве?



- Пандемия внесла свои негативные коррективы, контакты, конечно, ослабли. Многое приходится начинать заново. Сейчас мы только входим в прежнее русло. У нас всегда были традиционно прочные связи с российскими музыкантами, а сейчас, я считаю, они выходят на новый уровень. Вчера музыканты из Гнесинки нас благодарили за то, что мы говорим на грамотном чистом русском языке. Язык – хорошее подспорье для укрепления связей. В Азербайджане все говорят на русском языке, мы можем общаться совершенно свободно с русскими коллегами. Музыканты из России дают в Бакинской музыкальной академии мастер-классы, поют в нашем театре оперы и балета, именитые актеры приезжают к нам на спектакли. В этом большую роль играет знание русского языка.



- Как бы вы оценили уровень сотрудничества Бакинской музыкальной академии с российскими музыкальными вузами?



- Бакинская музыкальная академия сотрудничает с Уральской государственной консерваторией имени М. П. Мусоргского, Казанской государственной консерваторией имени Н. Г. Жиганова, Магнитогорской государственной консерваторией имени М. И. Глинки, Новосибирской государственной консерваторией имени М. И. Глинки и, конечно же, Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского и Музыкальным училищем имени Гнесиных. Совместные с российскими учреждениями культуры проекты реализуются каждый год, зачастую и с участием Министерства культуры РФ.

Уверена, что прошедший саммит внесет свои позитивные коррективы и мы добьемся еще больших успехов в работе с коллегами из зарубежных стран, ведь нам есть что показать и чем поделиться.