Саммит по случаю 150-летия со дня рождения Гнесиной проходит в Москве

Главы учреждений культуры стран СНГ встретились в Москве в рамках саммита, организованного в честь 150-летия Елены Гнесиной. Саммит принимает Российская академия музыки имени Гнесиных.

В Москве проходит двухдневный Саммит руководителей учреждений культуры государств-участников СНГ к 150-летию Е. Ф. Гнесиной.

Местом проведения саммита стала Российская академия музыки имени Гнесиных. Саммит проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В первый день саммита делегаты из восьми стран СНГ в формате конференции обсудили проблемы и перспективы развития национальных культур и современного художественного образования. Участие в конференции «Управление учреждением культуры в современных условиях: проблемы и перспективы» приняли ректоры консерваторий, главы музыкальных академий и других профильных образовательных учреждений. На встрече выступили делегаты от Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, России.

Азербайджан на мероприятии представили проректор по международным связям и образованию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Егяна Ахундова и директор Центральной школы искусств имени К. Караева Азиз Гараюсифли. Российскую сторону представил ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Сегодня 31 мая проводится празднование 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. В программе лекция Дины Кирнарской по психологии управления «Кейс Елены Гнесиной», посещение Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной, торжественный концерт в «Зарядье».

Завершится двухдневный саммит, посвященный 150-летию со дня рождения Е.Ф. Гнесиной торжественным ужином в центре Москвы в концертном зале «Зарядье».