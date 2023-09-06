Амина Дильбази - королева азербайджанского танца

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Солисткой Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца Амина Дильбази стала в 16 лет, а через два года получила всесоюзное признание. Она известна как хореограф и педагог. Расскажем, как складывалась сценическая карьера Дильбази, почему она решила заняться постановкой танцев и за что удостоилась похвалы от Узеира Гаджибекова.

Как Амина Дильбази начала танцевать

Амина Дильбази родилась в Газахе, через пять лет семья будущей танцовщицы переехала в Баку, там она пошла в школу. Девятилетнюю Амину мама отвела к Узеиру Гаджибекову, который посоветовал обучать ее игре на фортепиано. Девочка занималась в музыкальной школе, брала уроки у Асафа Зейналлы. Еще она увлекалась спортом - легкой атлетикой и гимнастикой, успешно выступала на соревнованиях и получала призы, кроме того, выступала в драмкружке.

Танец вошел в жизнь Амины случайно.

В 1935 году создавали Государственный танцевальный ансамбль, искали в школах подходящих мальчиков и девочек. Наш директор предложил меня. Думала, посылают на соревнования, оказалось - конкурс танцев. Собиралась уходить, организаторы настояли - будешь танцевать. Решила показать им один танец, который мы с ребятами всегда танцевали после занятий спортом. Сама себе аккомпанировала, сплясала как могла. Оказалось, это – лезгинка

- вспоминала Дильбази.

Амина удачно прошла конкурс, была принята в ансамбль и начала получать солидную по тем временам стипендию - 200 рублей. Ее первым учителем танца был один из создателей ансамбля балетмейстер Илья Арбатов, а вскоре Дильбази стала его ассистентом. С 1936 года она уже солистка Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, в апреле 1938-го приняла участие в Декаде азербайджанского искусства в Москве и получила всесоюзную известность. В обширном репертуаре артистки были не только азербайджанские, но и русские, украинские, узбекские, арабские танцы. Она много гастролировала по Советскому Союзу и за рубежом, а летом 1947 года вместе с Алибабой Абдуллаевым выступала на I Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге.

Фото: Национальная академия наук Азербайджана

Дильбази-хореограф

Дильбази было интересно не только солировать в танцах, но и ставить их: ведь так, рассуждала хореограф, можно лучше и точнее передать замысел. Танец, созданный ею на музыку одной из песен Гаджибекова, получил похвалу от самого автора.

Это событие крайне воодушевило меня. За короткое время поставила танец "Красавица гор" на музыку Ниязи и танец "Алагез" на музыку Гылмана Салманова

- рассказывала Дильбази.

Она много ездила по Азербайджану, изучала танцы разных регионов, творчески переосмысливала их в своих постановках. Хореограф создавала танцевальные программы для различных ансамблей, она известна и как автор танцевальных номеров для фильмов "Я придумываю песню", "Улдуз", оперы "Лейли и Меджнун", оперетт "Аршин мал алан" и "Не та, так эта" Узеира Гаджибекова, а в одной из сцен в фильме "Не та, так эта" станцевала сама.

Дильбази-педагог

Много лет Дильбази руководила танцевальной группой Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана, а с 1939 года начала преподавать. Сначала была педагогом в театральном техникуме, с 1949 года на протяжении многих лет преподавала в хореографическом училище, там по ее инициативе было создано народное отделение, а потом преподавала в Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В 1959 году хореограф создала и возглавила танцевальный ансамбль "Чинар", его участницами были студентки Азербайджанского государственного медицинского института. Коллектив стал очень популярным, гастролировал по всему Советскому Союзу и за рубежом, а знаменитый Игорь Моисеев называл "Чинар" младшей сестрой ансамбля "Березка". В 1967-м Дильбази создала при Азербайджанской государственной филармонии еще один успешный женский танцевальный ансамбль - "Севиндж".

Прославленную артистку нередко приглашали в регионы Азербайджана - организовать ансамбль или поставить танец. Она охотно откликалась и всегда находила время для поездок, а в Северной Осетии создала танцы для государственного танцевального ансамбля "Алан".

Каждый год 26 декабря, в день рождения Дильбази, в гимназии устраивали концерты в ее честь, собирались известные артисты и почитатели таланта танцовщицы. Эту традицию создал один ее учеников - Таир Эйнуллаев, он же первым назвал Дильбази королевой национального танца.

Скончалась народная артистка Азербайджана 30 апреля 2010 года, она похоронена на Аллее почетного захоронения. На фасаде дома, в котором Дильбази жила в Баку, установлена мемориальная доска, а в Газахе ее именем названа улица.

Как в Баку отмечали 100-летие танцовщицы

16 декабря 2019 года в Баку состоялся концерт в честь 100-летия Амины Дильбази. В тот вечер на сцене Дворца Гейдара Алиева выступили Азербайджанский государственный ансамбль танца и Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, артисты балета Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии. Также участниками юбилейного концерта стали Грузинский национальный балет Сухишвили, Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" и Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии "Алан".