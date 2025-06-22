Вестник Кавказа

Выпускной на ВДНХ 2025: прощай, школа!

"Вестник Кавказа"
Традиционный общегородской выпускной прошел в этом году в Москве не в парке Горького (как в прошлые года), а на ВДНХ в ночь с 27 на 28 июня. Бывших школьников ждал концерт и, конечно, море веселья. Показываем на фото, как прошел праздник.

В Москве в ночь с пятницы на субботу прошел традиционный общегородской выпускной.

На ВДНХ почти 40 тысяч бывших школьников собрались, чтобы отпраздновать окончание школьной и начало новой - взрослой, самостоятельной жизни. Каждый смог найти занятие по душе. Не испортил праздник даже дождь, который прошел около полуночи.

Вот каким стал "Выпускной 2025" - показываем самые яркие моменты в фотографиях.

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Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной на ВДНХ 2025: прощай, школа!
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпускной 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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