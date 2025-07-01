Вестник Кавказа

Фестивали, концерты, прогулки и праздники: лучшие фото июля 2025

"Вестник Кавказа"
Середина лета – июль – 2025 года запомнится жарой, тропическими ливнями и хорошим настроением. Фестивали Индии и Вьетнама, "Лето в Москве" и просто то кипучая, то расслабленная летняя атмосфера – показываем на фото, как прошел июль-2025.

Июль 2025, как и полагается главному "отпускному" месяцу, выдался жарким и расслабленным. 

Российскую столицу охватили фестивали, которые проводятся в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" – фестиваль Индии на Манежной площади сменился фестивалем вьетнамской культуры. Жители древнего русского города Твери отпраздновали День города. Российский еврейский конгресс провел благотворительный джазовый вечер "Сны моей весны". А грузинский Тбилиси принял концерт Джастина Тимберлейка.

Представляем самые яркие фото июля 2025 года по версии "Вестника Кавказа".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Вид на Красную площадь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Красную площадь
Туристы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Туристы в Москве
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль Индии в Москве
Открытие выставки ”Сны моей весны”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки ”Сны моей весны”
Площадка фестиваля “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Лето в Москве“
Площадка фестиваля “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Лето в Москве“
Фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль цветов в ГУМе
Ливень в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ливень в Москве
День города в Твери
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в Твери
Вид на Дом правительства РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Дом правительства РФ
Благотворительный джазовый вечер “Сны моей весны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Благотворительный джазовый вечер “Сны моей весны“
Площадка фестиваля “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Лето в Москве“
Фестиваль вьетнамской культуры в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль вьетнамской культуры в Москве
Жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Жара в Москве
Закат в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат в Москве
День города в Твери
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в Твери
Лето в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Лето в Москве
Концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси
Фестиваль вьетнамской культуры в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль вьетнамской культуры в Москве
Площадка фестиваля “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Лето в Москве“
Полнолуние в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полнолуние в Москве
Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Вид на Тбилиси
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.