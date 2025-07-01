Фестивали, концерты, прогулки и праздники: лучшие фото июля 2025

Середина лета – июль – 2025 года запомнится жарой, тропическими ливнями и хорошим настроением. Фестивали Индии и Вьетнама, "Лето в Москве" и просто то кипучая, то расслабленная летняя атмосфера – показываем на фото, как прошел июль-2025.

Июль 2025, как и полагается главному "отпускному" месяцу, выдался жарким и расслабленным.

Российскую столицу охватили фестивали, которые проводятся в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" – фестиваль Индии на Манежной площади сменился фестивалем вьетнамской культуры. Жители древнего русского города Твери отпраздновали День города. Российский еврейский конгресс провел благотворительный джазовый вечер "Сны моей весны". А грузинский Тбилиси принял концерт Джастина Тимберлейка.

Представляем самые яркие фото июля 2025 года по версии "Вестника Кавказа".