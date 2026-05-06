Зачем Аракчи звонил Фидану: роль Турции в ирано-американском конфликте

Контекст
Кризис 2026 года стал не только очередным витком эскалации. В отличие от обмена ударами с Израилем в 2024 году или точечной ликвидации Касема Сулеймани в 2020-м, нынешний конфликт впервые продемонстрировал согласованные действия США и Израиля против ядерной и военной инфраструктуры Ирана с элементами «наступательной обороны». В ответ Тегеран нанес массированные удары по американским базам в регионе. К лету 2026 года ни одна из сторон не добилась решающего преимущества: Иран не смог прорвать противоракетную оборону противника, а США и Израиль — уничтожить иранские пусковые установки и подземные ядерные объекты полностью. В момент замороженного противостояния, когда каждая из сторон ищет «достойный выход», и начались закулисные ирано-американские консультации. На этом фоне Аракчи и позвонил Фидану.
Чего добивается Тегеран?
- Иран воюет с Америкой, но вынужден разговаривать с Турцией — союзником по НАТО, формальным партнером Вашингтона. Аракчи нужен канал, который не перегружен пропагандистским шумом, но при этом способен транслировать сигналы в Белый дом через Анкару. Турция имеет уникальный статус: она не присоединялась к антииранским коалиционным ударам, но и не рвала отношения с США. Фидан для Аракчи — не враг и не друг, а коммуникатор.
- Иранцы опасаются, что на фоне их военной занятости Турция может начать новую операцию на севере Сирии против курдских сил, которые были тактическими партнерами США в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ), но остаются врагами Анкары. Любая турецкая интервенция в Сирии сейчас — это риск столкновения с иранскими подразделениями и «Хезболлой», что открыло бы второй фронт, которого Тегеран не выдержит.
- Турция — один из немногих каналов, через который Иран продолжает экспортировать газ и электроэнергию (в обход санкций), а контроль над Босфором позволяет или блокировать, или пропускать суда с иранской нефтью.
В чем интерес Анкары?
Интересы Турции глубже и циничнее. Анкара не сочувствует Тегерану, но не хочет его тотального поражения. Фидан — опытный «мозг» турецкой разведки и дипломатии — понимает, что, если США и Израиль полностью уничтожат иранскую ПВО и ядерную программу, регион погрузится в хаос, у границ Турции появятся десятки джихадистских группировок и неконтролируемые иранские прокси.
С другой стороны, если Иран победит (то есть заставит США отступить), его статус «регионального жандарма» вырастет настолько, что Турция окажется в позиции младшего партнера. Поэтому оптимальная стратегия Анкары — управляемая деэскалация при сохранении собственной свободы рук.
Во время телефонного разговора Фидан, по всей видимости, не предлагал мира. Он выдвигал условия: «Мы поможем вам передать сигнал Вашингтону, но вы не мешаете нам в Сирии и не накачиваете оружием курдские отряды самообороны». Аракчи же требовал от Турции гарантий, что Босфор не превратится в военно-морскую базу НАТО для перехвата иранских судов.
О чем поговорили?
Но что реально обсуждалось на уровне министров, помимо формальных фраз о «стабильности региона»? Анализ дипломатического протокола, а также утекшие в СМИ комментарии неназванных источников в МИД Турции позволяют реконструировать три закрытые темы:
- Уведомительная. Аракчи обозначил Фидану красные линии Ирана в параллельных переговорах с США: никакого права инспекторов МАГАТЭ на военные объекты, никакого обсуждения баллистической программы. В ответ Фидан мог передать частные сигналы американцев, которые через разведку уже попали в Анкару.
- Сирийский трек. Турция запросила у Ирана свободу действий в 30-километровой приграничной зоне на севере Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), боевиков которой там почти не осталось. Иран ответил жестким отказом, но оставил пространство для маневра: «Не сейчас, а после урегулирования с США».
- Энергетическая безопасность. Обсуждалась формула, при которой Иран продолжает отправлять газ в Турцию, а Турция — оплачивать его не долларами, а лирами и товарами двойного назначения. Это помогло бы обеим экономикам обойти новые санкционные пакеты США, ожидаемые к осени 2026 года.