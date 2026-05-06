Зачем Аракчи звонил Фидану: роль Турции в ирано-американском конфликте

Михаил Богданов

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позвонил турецкому коллеге Хакану Фидану в разгар самого масштабного прямого столкновения ИРИ с США и Израилем за последние три десятилетия. О чем говорит звонок в Анкару: это тактическое посредничество, стратегическая уступка или признание того, что старые союзники Ирана сегодня бессильны?

Контекст

Кризис 2026 года стал не только очередным витком эскалации. В отличие от обмена ударами с Израилем в 2024 году или точечной ликвидации Касема Сулеймани в 2020-м, нынешний конфликт впервые продемонстрировал согласованные действия США и Израиля против ядерной и военной инфраструктуры Ирана с элементами «наступательной обороны». В ответ Тегеран нанес массированные удары по американским базам в регионе. К лету 2026 года ни одна из сторон не добилась решающего преимущества: Иран не смог прорвать противоракетную оборону противника, а США и Израиль — уничтожить иранские пусковые установки и подземные ядерные объекты полностью. В момент замороженного противостояния, когда каждая из сторон ищет «достойный выход», и начались закулисные ирано-американские консультации. На этом фоне Аракчи и позвонил Фидану.

Чего добивается Тегеран?

Иран воюет с Америкой, но вынужден разговаривать с Турцией — союзником по НАТО, формальным партнером Вашингтона. Аракчи нужен канал, который не перегружен пропагандистским шумом, но при этом способен транслировать сигналы в Белый дом через Анкару. Турция имеет уникальный статус: она не присоединялась к антииранским коалиционным ударам, но и не рвала отношения с США. Фидан для Аракчи — не враг и не друг, а коммуникатор. Иранцы опасаются, что на фоне их военной занятости Турция может начать новую операцию на севере Сирии против курдских сил, которые были тактическими партнерами США в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ), но остаются врагами Анкары. Любая турецкая интервенция в Сирии сейчас — это риск столкновения с иранскими подразделениями и «Хезболлой», что открыло бы второй фронт, которого Тегеран не выдержит. Турция — один из немногих каналов, через который Иран продолжает экспортировать газ и электроэнергию (в обход санкций), а контроль над Босфором позволяет или блокировать, или пропускать суда с иранской нефтью.

В чем интерес Анкары?

Интересы Турции глубже и циничнее. Анкара не сочувствует Тегерану, но не хочет его тотального поражения. Фидан — опытный «мозг» турецкой разведки и дипломатии — понимает, что, если США и Израиль полностью уничтожат иранскую ПВО и ядерную программу, регион погрузится в хаос, у границ Турции появятся десятки джихадистских группировок и неконтролируемые иранские прокси.

С другой стороны, если Иран победит (то есть заставит США отступить), его статус «регионального жандарма» вырастет настолько, что Турция окажется в позиции младшего партнера. Поэтому оптимальная стратегия Анкары — управляемая деэскалация при сохранении собственной свободы рук.

Во время телефонного разговора Фидан, по всей видимости, не предлагал мира. Он выдвигал условия: «Мы поможем вам передать сигнал Вашингтону, но вы не мешаете нам в Сирии и не накачиваете оружием курдские отряды самообороны». Аракчи же требовал от Турции гарантий, что Босфор не превратится в военно-морскую базу НАТО для перехвата иранских судов.

О чем поговорили?

Но что реально обсуждалось на уровне министров, помимо формальных фраз о «стабильности региона»? Анализ дипломатического протокола, а также утекшие в СМИ комментарии неназванных источников в МИД Турции позволяют реконструировать три закрытые темы: