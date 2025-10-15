Забытые войны. Битва за колонии перед Первой мировой

Международная обстановка накануне Первой мировой войны определялась нарастающим противостоянием на Балканах, колониальными конфликтами, повсеместным ростом националистических настроений. Балканы называли «пороховой бочкой Европы», но не менее взрывоопасная ситуация сложилась вокруг колониальных владений великих держав и Османской империи.

С середины XVI столетия территория современной Ливии находилась под формальной властью османских султанов. Длительное время янычарские беи вели из портовых городов Триполитании и Киренаики опустошительные набеги на соседние земли. В частности, пашой Триполи был знаменитый османский мореплаватель Тургут Реис. Наряду с Алжиром и Тунисом, прибрежные территории современной Ливии считались главной пиратской базой Средиземного моря.

Только в XIX веке, в правление Махмуда II, Османская империя устанавливает действенный контроль над Триполитанией, образуя особый вилайет. Но к этому времени Северная Африка стада объектом экспансии великих держав, а военный потенциал Турции был сильно подорван поражением в русско-турецких войнах.

Если Алжир и Тунис считались зоной французских интересов, то претензии на Триполитанию предъявила Италия, молодое государство, «опоздавшее» к разделу сфер колониального влияния между главными мировыми игроками. Приобретение Италией султанатов на территории современного Сомали было успешным, но все еще недостаточным с точки зрения амбиций молодого государства.

С 1880-х годов итальянское правительство готовится к противостоянию с Османской империей в борьбе за Триполитанию и Киренаику. Важным шагом на этом пути становится секретное соглашение с британским правительством, подписанное в 1887 году. Документ предусматривал, что Италия будет поддерживать британский контроль в Египте, а Великобритания — итальянское влияние в Ливии.

Вступая в Тройственный союз с Австро-Венгрией и Германией, Италия также оговорила свои претензии на Тунис, Триполи и Киренаику. Получалось, что Рим одновременно получал потенциальные преференции, как со стороны Британии, так и ее главных геополитических конкурентов.

Сложнее было договориться с Парижем. Отношения между Италией и Францией на рубеже веков были далеки от идеальных. Таможенная война между двумя странами приобретала все более острые формы. Но к 1900 году путем сложных переговоров удалось достичь консенсуса, после чего Италия и Франция подписали секретный договор, который предусматривал политику «свободных рук» - для Италии в отношении Триполитании и для Франции в отношении Марокко.

В 1909 году русское правительство также пошло на сделку с Италией в триполитанском вопросе, получив взамен формальные гарантии поддержки Петербурга в вопросе о проливах. Реального значения эти обязательства не имели, но в контексте нарастающего конфликта балканских стран и Турции это был еще один шаг России на пути дипломатической изоляции Османской империи. Для Лондона и Парижа удовлетворение итальянских амбиций было частью плана по «отрыву» Рима от союза с Германией и Австро-Венгрией.

К 1911 году приготовления Италии к войне с Турцией были практически завершены. Общественное мнение было полностью подготовлено к «маленькой победоносной войне». Итальянские СМИ рисовали ужасающую картину османского владычества в регионе, а появление собственного колониального владения в Северной Африке позиционировалось как благо - как с точки зрения расширения ресурсной базы, так и решения всех социальных проблем итальянского общества. А проблем этих в Италии начала XX столетия было более чем достаточно.

Найти повод к войне при подобной идеологической обработке общественного мнения было несложно. Достаточно было всего нескольких публикаций о том, какие ужасные препятствия устанавливают османские чиновники итальянским торговцам в Триполитании. Честь нации оскорблена. Примечательно, что в отличие от многих политиков и журналистов, будущий дуче – Бенито Муссолини занимал в тот момент антивоенную позицию. Официальный Берлин также взывал к осторожности, поскольку дальновидно оценивал возможность взрыва на Балканах, в случае неудач турецкой армии.

Положение османских войск в регионе было изначально проигрышным. Переход Египта под контроль Лондона создавал для Османской империи огромные логистические проблемы. Снабжение армии могло осуществляться только морем. В распоряжении турецкого командования было не более 8-10 тысяч регулярных войск и бедуинское ополчение, боевые качества которого вызывали серьезные сомнения. С технической точки зрения итальянские войска имели на вооружении самое современное оружие, включая авиацию. Потенциал итальянского флота по сравнению с турецкими устаревшими кораблями был на порядок выше. Поэтому настрой на быструю победу казался абсолютно оправданным.

29 сентября 1911 года Италия объявила о территориальных претензиях на Ливию. Войска высадились на ливийском побережье в начале октября 1911 года. В течение месяца все приморские города были захвачены, но турки сумели задержать продвижение противника вглубь страны. Окольным путями к месту сражения стали прибывать молодые турецкие офицеры, среди них был и будущий создатель новой Турции – Мустафа Кемаль. К концу 1911 года война стала приобретать затяжной характер. И это, несмотря на применение бронеавтомобилей, и первой в истории войн авиабомбардировки.

Турецкие войска и местное население использовали тактику партизанской войны, что привело к репрессиям со стороны итальянских войск против некомбатантов. В начале 1912 года османские войска предприняли несколько контратак, которые особой эффективностью не отличались. Но положение Италии существенно ухудшилось, с точки зрения масштабных расходов на продолжение боевых действий. Бюджет страны трещал по швам, а полной и окончательной победы добиться не удавалось. Полное господство на море позволяло говорить о выигранной войне, но все же решающий улар по Османской империи нанесли не итальянские войска, а начавшийся конфликт на Балканах.

Летом 1912 года начались переговоры о мире, который был подписан 18 октября в швейцарской Лозанне. Османская империя выводила все войска из вилайетов Триполитания и Киренаика, взамен Италия должна была вернуть Родос и другие острова Эгейского моря, которые она удерживала. Вилайеты получали особый статус, а также наиба и кади, назначаемых султаном по согласованию с итальянским правительством. Турции позволили выйти из войны, сохранив лицо. На самом же деле регион перешел под полный контроль Италии.

Но цена такой победы оказалась достаточно велика. Война стоила Италии 3500 солдат, убитых или умерших от болезней. Общая стоимость войны составила 1,3 млрд лир, почти на миллиард больше, чем планировало правительство до ее начала. Потери арабского населения в ходе военных действий составили почти 15 тысяч человек.