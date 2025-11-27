За дирижерским пультом Рамиз Мелик-Асланов

Рамиз Мелик-Асланов окончил консерваторию сначала как виолончелист, а потом как дирижер, в 28 лет впервые возглавил оркестр. Расскажем о его семье и учителях, а также о том, в каких странах работал музыкант и какими оркестрами он руководил.

В какой семье родился Рамиз Мелик-Асланов?

Рамиз Мелик-Асланов родился 14 марта 1942 года в Баку в известной карабахской семье. Его дед — Худадат-бек Мелик-Асланов — родился в Шуше, в 1899 году окончил там реальное училище, а в 1904-м — Петербургский институт инженеров путей сообщения и стал сотрудником Управления по изысканиям железных дорог Вологда — Петрозаводск. Через год инженер переехал в Тбилиси, службу в Управлении Закавказской железной дороги сочетал с научной деятельностью: в петербургских журналах выходили его статьи о проблемах технического развития железных дорог.

После Февральской революции Мелик-Асланов был назначен представителем Временного правительства на Закавказской железной дороге, а полгода спустя возглавил министерство железнодорожного транспорта Закавказского комиссариата. В 1918 году он вошел в состав первого правительства Азербайджанской Демократической Республики в качестве министра железнодорожного транспорта и министра почты и телеграфа, также являлся депутатом парламента. В 1919-м при непосредственном участии Мелик-Асланова в Баку открылось училище по подготовке кадров для железных дорог, тогда же он возглавил специальную комиссию, которая разрабатывала проект перехода азербайджанского языка на латинскую графику. В 1921 году Мелик-Асланов стал профессором Азербайджанского политехнического института (теперь это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), был в этом вузе деканом инженерно-строительного факультета и заведовал транспортным факультетом, а параллельно занимался вопросами транспорта и связи в Госплане и Высшем совете народного хозяйства республики.

В 1930-м Мелик-Асланов впервые был заключен в тюрьму, на свободу вышел через три года, однако уже в 1934-м последовал новый арест — по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Скончался он 23 июля 1935 года в тюрьме, в 1959-м был реабилитирован.

Отец Рамиза Мелик-Асланова — Лютфали Мелик-Асланов — родился в Шуше. Он окончил Политехнический институт, стал известным ученым-нефтяником, получил звания почетного нефтяника СССР и заслуженного инженера Азербайджана.

Как Рамиз Мелик-Асланов начал учиться музыке?

Дирижер рассказывает, что в его увлечении музыкой большую роль сыграла бабушка, которая "знала несколько европейских языков, прекрасно играла на фортепиано". В музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (теперь это Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля) Рамиз учился по классу виолончели, его первым педагогом был Исаак Турич, получивший образование в Баку и Москве у Леопольда Ростроповича и Семена Козолупова. Консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова) Мелик-Асланов окончил в 1965 году, занимался там под руководством Сабира Алиева, тоже ученика Турича.

Почему Рамиз Мелик-Асланов решил стать дирижером?

В 1966 году музыкант продолжил обучение в Ленинградской государственной консерватории имени Римского Корсакова (теперь это Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова), но уже как дирижер. Это решение он объясняет так:

Звучание одного инструмента меня не устраивало, я стремился к большему, к оркестру

На кафедре оперно-симфонического дирижирования Мелик-Асланов занимался у профессора Эдуарда Грикурова. Это был известный дирижер и педагог: в консерватории родного Тбилиси в числе его педагогов был Михаил Ипполитов-Иванов, а в Ленинграде Грикуров окончил консерваторию по классу дирижирования у Александра Гаука и аспирантуру под руководством Фрица Штидри. В разные годы он был главным дирижером Малого Ленинградского государственного оперного театра (теперь это Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского — Михайловский театр) и Государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (нынешнего Мариинского), получил Государственную премию СССР, стал народным артистом РСФСР.

Какими оркестрами руководил Рамиз Мелик-Асланов?

Дирижировать спектаклями Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Мелик-Асланов начал еще студентом последних курсов, а в 1970 году стал главным дирижером только что созданного симфонического оркестра Азербайджанского Гостелерадио. Формирование оркестра — "это дорого, долго, тяжело", отмечает маэстро. В новый коллектив он пригласил студентов консерватории и музыкантов оперного театра, а первый концерт оркестр дал уже в 1971-м.

В 1977-1979 годах Мелик-Асланов был дирижером симфонического оркестра Каирской консерватории, выступал с ним в Италии, Германии, Югославии, Шотландии, потом руководил Иракским национальным оркестром. В начале 1990-х он вернулся в Баку: работал в консерватории, в Оперной студии поставил "Алеко" Рахманинова, возглавлял Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева. Заслуженным деятелем искусств Азербайджана музыкант стал в 1981 году, а в 1991-м получил звание народного артиста Азербайджана.

В 1995-2022 годах он жил в Турции: занимал пост главного дирижера оркестра государственной консерватории Стамбульского университета, был ее профессором. Вместе со своим молодежным коллективом маэстро выступал в Германии, Франции, других странах, а в 2009 году участвовал в Габалинском фестивале.

В 2002-2008 годах Мелик-Асланов являлся главным приглашенным дирижером Македонского национального симфонического оркестра. Сотрудничал он и с другими коллективами: так, в марте 2003 года в Петербурге вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии представил программу из произведений Россини, Моцарта и Сибелиуса, а августе 2010-го на фестивале в Габале дал концерт с Лондонским королевским филармоническим оркестром.

Последние годы дирижер снова в Азербайджане: в Бакинской музыкальной академии он занимается со студенческим симфоническим оркестром.