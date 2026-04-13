Выборы генсека ООН 2026: когда и как пройдут, кандидаты

1 января 2027 года ООН возглавит новый генеральный секретарь. Кем он будет, решит Совет безопасности организации. Кто хочет стать председателем ООН, когда начинаются и как проходят выборы?

Когда начинаются выборы генсека ООН?

Выборы генерального секретаря ООН, главы международной организации, главная цель которой сохранение мира, официально начались 25 ноября 2025 года, когда президент Генеральной Ассамблеи ООН, главного директивного органа организации, Анналена Бербок совместно с президентом Совета безопасности, главного органа, ответственного за поддержание глобальной безопасности, отправили всем членам письмо, ознаменовавшее начало процедуры отбора нового будущего генерального секретаря.

Кто может стать генеральным секретарем ООН?

Кандидатов на должность генсека ООН номинируют страны-члены организации. Обычно на 5-летний пост выбирают по очереди представителя одного из регионов мира. Однако в 2016 году, генсеком был избран Антониу Гутерриш (нынешний глава ООН) из Португалии, хотя должность предполагалась для выходца из Восточной Европы. Следующая в списке регионов - Латинская Америка, тем не менее представление кандидатов из других регионов не исключено. Генерального секретаря ООН избирают на 5 лет, должность можно занимать не более двух сроков подряд.

Как проходят выборы генсека ООН?

Глава ООН избирается в несколько этапов:

на первом этапе страны-члены ООН или группы стран номинируют своего кандидата; на втором этапе проходят слушания, в ходе которых кандидаты излагают свои взгляды. Ранее этот процесс проходил за закрытыми дверьми, однако в 2026 году были внесены изменения: теперь слушания открытые и интерактивные с тем, чтобы повысить прозрачность процедуры и дать государствам-членам и общественности возможность оценить кандидатов; на третьем этапе члены Совета Безопасности ООН в результате тайного голосования выбирают нового генсека. Все пять постоянных членов СБ ООН - Россия, США, Китай, Великобритания, Франция - должны прийти к единогласному мнению. Генсек считается избранным Советом безопасности, если за него проголосовали как минимум 9 членов (5 постоянных + 4 непостоянных); на четвертом этапе, который считается не более чем формальностью, СБ ООН передает резолюцию с рекомендацией к назначению определенного кандидата Генеральной Ассамблее, которая ее одобряет.

Кто может стать новым генеральным секретарем ООН?

В 2026 году на должность Генсека ООН претендуют всего четыре кандидата, хотя не исключено, что в ближайшие месяцы в гонку вступят и другие претенденты. В 2016 году Антонио Гутерриш был избран из 13 номинантов.

Мишель Бачелет

Бывшая президент Чили, 74-летняя Мишель Бачелет в ходе публичных слушаний заявила о том, что в ее видении, работа ООН заключается не только в реагировании на кризисы, но и в их предотвращении. Она призвала к возобновлению акцента на раннем вмешательстве посредством усиления систем предупреждения и постоянного взаимодействия с региональными деятелями в рамках ”тихой дипломатии”. Бачелет указывает на необходимость восстановления связей со всеми народами ради поддержки мира и безопасности, продвижения устойчивого развития и эффективной защиты прав человека, в том числе прав женщин. Бачелет критикуют политики-республиканцы из США, которые призывают Вашингтон наложить на нее вето из-за ее поддержки права на аборт.

Ребека Гринспан

Вторая женщина-кандидат на должность генсека ООН - Ребека Гринспан, 70-летняя Гринспан, экономист и бывший второй вице-президент Коста-Рики, также критично оценила работу ООН, как и Бачелет, предупредив, что доверие к международной организации ослабевает, а времени на решение проблем остается все меньше. Гринспан обозначает важность многостороннего подхода к разрешению кризисов, в том числе посредством миротворчества, раннего взаимодействия, прямого диалога и тесной координации с Советом безопасности и всеми членами организации. Кандидат из Коста-Рики обещает первой реагировать на все вызовы, отправляться в зоны боевых действий и выступать посредником между странами. По мнению Гринспан, самый большой риск для ООН - это оставить попытки что-либо сделать.

Маки Саль

64-летний бывший президент Сенегала Маки Саль - единственный из нынешних кандидатов, кто представляет не Латинскую Америку. Саль намерен возглавить организацию, которая мудро использует свои ресурсы и ответственно выражает свое мнение, добиваясь результатов. Кандидат из Сенегала обещает проводить реформы под строгим контролем, чтобы улучшить координацию между структурами ООН. По его мнению, пришло время принимать смелые решения, чтобы добиваться лучших результатов при меньших затратах. Саль считает, что глобальные кризисы, в том числе геополитическое соперничество, военные конфликты, климатические угрозы, неравенство и миграция являются структурными и требуют эффективного международного ответа. Политик из Сенегала обещает действовать беспристрастно с тем, чтобы снизить напряженность и преодолеть разногласия между культурами и регионами.

Рафаэль Гросси

65-летний Рафаэль Гросси из Аргентины, нынешний глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что текущие выборы главы ООН - самые важные за последние десятилетия. Гросси подчеркнул, что в отношении организации существуют огромные сомнения со стороны международного сообщества, имея в виду опасения по поводу эффективности, результативности и способности ООН добиваться значительных результатов. По словам Гросси, мир, где растет количество конфликтов, наблюдается поляризация и геополитическое соперничество, особенно пристально следит за ООН, которая, судя по всему, не принимает участие в принятии ключевых решений. Гросси признал, что усилий по реформации международного органа, которые предпринимаются сегодня, недостаточно. ООН, по мнению главы МАГАТЭ, должна активно решать проблемы на местах.